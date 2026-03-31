2:0 in Griechenland: U 21 gewinnt EM-Quali-Showdown

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat den Showdown in der EM-Qualifikation beim bisherigen Tabellenführer Griechenland mit 2:0 (1:0) für sich entschieden und die Teilnahme an der Europameisterschaft in Serbien und Albanien wieder in der eigenen Hand. Kölns Said El Mala (11.) und Anton Kade (73.) vom FC Augsburg mit ihren jeweils ersten Treffern im U 21-Dress schossen das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo auf Platz eins der Gruppe F.

Damit gehen Deutschland und Griechenland punkt- und nahezu torgleich in die letzten drei Partien, in denen ein Wettschießen um die bessere Tordifferenz wartet. Nur der Gruppensieger fährt sicher zur EM, bei der auch die Tickets für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles vergeben werden. Deutschland führt die Gruppe nun wegen des besseren direkten Vergleichs - das Hinspiel endete 3:2 für Griechenland - an. Das Torverhältnis spricht ebenfalls mit +18 zu +17 für die deutsche Mannschaft.

El Mala trifft sehenswert

"Es liegt Druck auf dem Kessel", hatte Di Salvo, der auf Brajan Gruda (muskuläre Probleme) verzichten musste, vor dem Anstoß gesagt. So begann die deutsche Mannschaft auch aktiver, Kade prüfte Nikolaos Botis im griechischen Tor aus 18 Metern (10.). In der nächsten Aktion fiel die deutsche Führung. Nach einer Ecke blieb Deutschland in der Aktion, El Mala fiel der Ball vor die Füße, der Kölner fackelte nicht lange und schloss aus der Drehung sehenswert zum 1:0 ab (11.).

Bis zur Pause wog die Partie hin und her: Nicoló Tresoldi, zuletzt Doppeltorschütze beim 3:0 gegen Nordirland, verpasste nach einem Konter den zweiten Treffer (32.). Die Griechen hielten mit körperlichem Spiel dagegen, am Strafraum war aber meist Schluss oder Bremens Stammtorhüter Mio Backhaus war auf dem Posten.

Kade schlägt per Kopf zu

Nach der Pause erhöhte Griechenland den Druck, doch die deutsche Abwehr stand. Auf der Gegenseite hatte El Mala nach Kontern zweimal das 2:0 auf dem Fuß (55., 61.). Kapitän Tom Bischof von Bayern München scheiterte in der 59. Minute an Botis.

Nachdem die Griechen kurz zuvor dem Ausgleich nahe waren (71.), schlug Kade zu. Nach einem Bischof-Freistoß köpfte der Augsburger überlegt ins lange Eck zum 2:0 ein (73.). Griechenland drängte in der Schlussphase auf den Anschlusstreffer, Backhaus parierte gegen Dimitris Rallis stark (82.).

Weiter geht's Ende September bis Anfang Oktober mit einem Quali-Dreierpack in Lettland und Malta sowie gegen Georgien.