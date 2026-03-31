Di Salvo: "Ich bin lieber der Gejagte als der Jäger"

Tabellenführer nach einem verdienten Auswärtssieg in Athen: Die deutsche U 21 ist nach dem 2:0 (1:0) im Topspiel gegen Griechenland in der EM-Qualifikationsgruppe F klar auf Kurs EM-Teilnahme. Dank Said El Malas und Anton Kades Premierentreffer im U 21-Dress träumt das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo als Spitzenreiter von der Europameisterschaft in Albanien und Serbien 2027, wo auch die Tickets für Olympia 2028 in Los Angeles vergeben werden. DFB.de mit den Stimmen zum Spiel.

Antonio Di Salvo: Die Niederlage im Oktober war schmerzhaft. Wir waren in der Rolle des Jägers, das hat uns nicht geschmeckt. Ich bin lieber der Gejagte als der Jäger. Wir haben die Rolle des Jägers aber von Anfang an angenommen, auch heute wieder gegen Griechenland, das wirklich eine gute Mannschaft hat. Wir sind super ins Spiel gekommen, anschließend haben wir aber etwas den Faden durch einfache Passfehler verloren. Wir sind top in die zweite Halbzeit gestartet, hatten viel besseren Ballbesitz und haben uns relativ zügig mit dem 2:0 belohnt. Wir hatten eine Mannschaft auf dem Platz, die alles super wegverteidigt hat und kompakt war. Den ein oder anderen Konter hätten wir besser ausspielen müssen. Dann hätten wir früher den Sack zumachen können. Aber es war eine tolle Mannschaftsleistung und ein hochverdienter Sieg.

Said El Mala: Meine Oma ist verstorben. Das Tor war für sie. Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben, weil ich den Jungs helfen wollte. Ich freue mich, dass ich sie da oben glücklich gemacht habe. Ich habe den Ball in der Drehung irgendwie reingehauen. Ich glaube, der war ganz cool. Der Sieg war extrem wichtig, hier stand heute alles auf dem Spiel. Wir wollten unbedingt gewinnen, hatten mit den Griechen noch eine Rechnung offen. Es fühlt sich sehr gut an, dass wir hier gewonnen haben, und dass wir Tabellenführer sind - umso schöner!

Anton Kade: Ich bin sehr stolz! Wir wussten, was es für ein schwieriges Spiel gegen einen guten Gegner werden wird. Wir haben wichtige Tore gemacht. Wir sind alle sehr, sehr happy.