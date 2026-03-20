Jetzt Tickets fürs Ghana-Spiel sichern

Im ersten Heim-Länderspiel des WM-Jahres trifft die deutsche Nationalmannschaft am 30. März (ab 20.45 Uhr) in Stuttgart auf Ghana. Tickets für das Spiel in der MHP Arena sind weiterhin im DFB-Ticketportal erhältlich.

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft hatten bereits ab dem 29. Januar (ab 10 Uhr) die Möglichkeit, Tickets zu erwerben – darunter auch die limitierten 15-Euro-Tickets im Fanblock (Cannstatter Kurve) sowie Karten in weiteren Kategorien. Jetzt Fan-Club-Mitglied werden und Ticket-Vorteile sichern.

Fan- und Familienblock ausverkauft

Tickets für den Fanblock (34 und 35) sowie den Familienblock (76, 81 und 82) sind bereits vergriffen.

Weitere Infos zum DFB-Ticketing finden Sie in unseren Ticketing-FAQ.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.