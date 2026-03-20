Männer-Nationalmannschaft
Jetzt Tickets fürs Ghana-Spiel sichern
Im ersten Heim-Länderspiel des WM-Jahres trifft die deutsche Nationalmannschaft am 30. März (ab 20.45 Uhr) in Stuttgart auf Ghana. Tickets für das Spiel in der MHP Arena sind weiterhin im DFB-Ticketportal erhältlich.
Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft hatten bereits ab dem 29. Januar (ab 10 Uhr) die Möglichkeit, Tickets zu erwerben – darunter auch die limitierten 15-Euro-Tickets im Fanblock (Cannstatter Kurve) sowie Karten in weiteren Kategorien. Jetzt Fan-Club-Mitglied werden und Ticket-Vorteile sichern.
Fan- und Familienblock ausverkauft
Tickets für den Fanblock (34 und 35) sowie den Familienblock (76, 81 und 82) sind bereits vergriffen.
Weitere Infos zum DFB-Ticketing finden Sie in unseren Ticketing-FAQ.
Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Fan Club, WM 2026
Autor: dg
Ticker: Autogramme und Selfies mit Schlotterbeck
Das WM-Jahr beginnt für die DFB-Auswahl mit den Länderspielen gegen die Schweiz in Basel und gegen Ghana in Stuttgart. Der DFB.de-Ticker hält die Fans mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.
Kapitän Kimmich: "Es geht auch um die Art und Weise"
Für die Nationalmannschaft beginnt mit dem Länderspiel am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen die Schweiz die Vorbereitung auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Kapitän Joshua Kimmich spricht über die Bedeutung des Spiels.
Tickets fürs Finnland-Spiel in Mainz vergriffen
Die Tickets für das letzte Heimländerspiel der deutschen Nationalmannschaft vor dem Abflug in die USA am 31. Mai (ab 20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland sind vergriffen. Der Ticket-ReSale ist geöffnet.