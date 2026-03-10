Alfred Schreuder verstärkt Trainerteam der Nationalmannschaft zur WM

Alfred Schreuder verstärkt, beginnend mit den anstehenden Länderspielen gegen die Schweiz am 27. März (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel und Ghana am 30. März (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Stuttgart, bis einschließlich der Weltmeisterschaft im Sommer das Trainerteam der deutschen A-Nationalmannschaft der Männer. Der 53 Jahre alte Niederländer, der als Spieler mit Feyenoord Rotterdam niederländischer Meister und Pokalsieger wurde, arbeitete bereits in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim mit Julian Nagelsmann zusammen.

Bundestrainer Nagelsmann sagt: "Ich schätze Alfred als Trainer und Menschen sehr. Er ist mit seiner Erfahrung ein enormer Gewinn für unser Team mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft. Wir haben uns für ihn als zusätzlichen Experten entschieden, damit sich Mads Buttgereit im Training voll auf die Standardsituationen konzentrieren kann. Wir erwarten, dass Standards bei dieser WM eine noch größere Bedeutung zukommen wird. Deshalb wollen wir den Fokus im Training und in der Vorbereitung auch verstärkt auf diese legen."

Schreuder: "Nagelsmann hat mich begeistert"

Alfred Schreuder sagt: "Ich habe mit Julian Nagelsmann sehr vertrauensvoll und erfolgreich in Hoffenheim zusammengearbeitet. Er hat mich damals als junger Trainer mit seinem Mut, seinem Ehrgeiz und seinem Fachwissen begeistert. Auch nach dieser Zeit sind wir immer in gutem Kontakt geblieben. Es ist für mich eine große Ehre, dass Julian und sein Team mich gefragt haben, sie bei der Weltmeisterschaft zu unterstützen."

Als Co-Trainer gewann Schreuder mit dem FC Barcelona den spanischen Pokal, mit Ajax Amsterdam und Twente Enschede jeweils die niederländische Meisterschaft und den Pokal. Als Cheftrainer führte er den FC Brügge 2022 zur belgischen Meisterschaft und in die Champions League. Zuletzt trainierte Schreuder verschiedene Klubs im Mittleren Osten und steht aktuell bei Al-Diraiyah FC aus Saudi-Arabien unter Vertrag.