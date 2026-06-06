Männer-Nationalmannschaft
Mit zwei Veränderungen gegen die USA
Im letzten Testspiel vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko trifft die deutsche Nationalmannschaft heute (ab 20.30 Uhr, live bei RTL) in Chicago auf die USA. Bundestrainer Julian Nagelsmann ändert seine Startaufstellung im Vergleich zum 4:0 gegen Finnland am vergangenen Sonntag auf zwei Positionen. Leroy Sané ersetzt den verletzten Lennart Karl, zudem rückt Kai Havertz für Deniz Undav ins Team.
Die deutsche Aufstellung: 12 Baumann - 4 Tah, 5 Pavlovic, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 10 Musiala, 15 Schlotterbeck, 17 Wirtz, 18 Brown, 19 Sané, 23 Nmecha.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft, WM 2026
Autor: dfb
Nagelsmann: "Ich fand es einen perfekten Test für uns"
Der letzte Aufgalopp ist der Nationalmannschaft gelungen. Nach dem 2:1 (1:1) gegen die USA in Chicago sprachen Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler über den letzten Auftritt vor dem WM-Start. DFB.de hat die Stimmen gesammelt.
2:1 gegen die USA: WM-Generalprobe geglückt
Die Nationalmannschaft geht mit Rückenwind in die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Im letzten Testspiel gelang in Chicago ein 2:1 (1:1) gegen Gastgeber USA. Kai Havertz und Leroy Sané trafen zum Sieg, Antonee Robinson glich zwischenzeitlich aus.
Ticker: DFB-Team zum fünften Mal in Chicago
Der WM-Countdown läuft. Das DFB-Team ist in den USA eingetroffen, in Chicago steigt heute (ab 20.30 Uhr) die Generalprobe gegen Gastgeber USA. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.