Mit zwei Veränderungen gegen die USA

Im letzten Testspiel vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko trifft die deutsche Nationalmannschaft heute (ab 20.30 Uhr, live bei RTL) in Chicago auf die USA. Bundestrainer Julian Nagelsmann ändert seine Startaufstellung im Vergleich zum 4:0 gegen Finnland am vergangenen Sonntag auf zwei Positionen. Leroy Sané ersetzt den verletzten Lennart Karl, zudem rückt Kai Havertz für Deniz Undav ins Team.

Die deutsche Aufstellung: 12 Baumann - 4 Tah, 5 Pavlovic, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 10 Musiala, 15 Schlotterbeck, 17 Wirtz, 18 Brown, 19 Sané, 23 Nmecha.