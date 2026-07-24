Per Mertesacker wird DFB-Geschäftsführer Sport

Per Mertesacker wird ab dem 1. Januar 2027 neuer Geschäftsführer Sport der DFB GmbH & Co. KG und tritt damit die Nachfolge von Andreas Rettig an, dessen Vertrag zum Ende des Jahres 2026 ausläuft. Mertesacker verantwortet künftig die Bereiche Nationalmannschaften und Akademie. Das haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am heutigen Freitag einstimmig beschlossen.

Der Weltmeister von 2014 genießt im deutschen wie internationalen Fußball hohe Anerkennung. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere übernahm Mertesacker 2018 die Leitung der Arsenal Academy, in der er in acht Jahren bis zu diesem Sommer umfassende Erfahrung in der Talentförderung und Nachwuchsentwicklung sammelte. Als Spieler war der heute 41-Jährige 2011 zum Premier-League-Klub gekommen, mit dem er dreimal den FA Cup gewann. Zuvor war er in Deutschland für Hannover 96 und Werder Bremen aufgelaufen. 2009 wurde er mit Bremen DFB-Pokalsieger.

Für die deutsche Nationalmannschaft spielte der Innenverteidiger 104-mal und gewann 2014 in Brasilien den bislang letzten deutschen WM-Titel. Außerdem erreichte er mit der DFB-Elf 2006 und 2010 das WM-Halbfinale und war Finalist bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz.

Die Geschäftsführung der DFB GmbH und Co. KG wird sich damit ab dem 1. Januar 2027 neben Per Mertesacker aus Manuel Hartmann, zuständig für die Wettbewerbe und Ligen des DFB, Stephan Grunwald, der als CFO/COO den Bereich IT & Digitales verantwortet, und Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung und verantwortlich für Marketing, Vertrieb und Events, zusammensetzen.

"Nationalmannschaft über ein Jahrzehnt erfolgreich geprägt"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Per Mertesacker gehört zu den herausragenden Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Als Spieler hat er die Nationalmannschaft über ein Jahrzehnt erfolgreich geprägt, anschließend eine der renommiertesten Nachwuchsakademien Europas geleitet. Seine fachliche Kompetenz, seine klare Haltung und seine Führungsqualitäten machen ihn zu einer hervorragenden Besetzung für die Position des Geschäftsführers Sport. Ich freue mich sehr, dass wir ihn als Nachfolger von Andreas Rettig für die sportliche Weiterentwicklung des DFB gewinnen konnten."

Per Mertesacker sagt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Verantwortung, die damit verbunden ist. Der Kontakt zum DFB ist auch nach dem Ende meiner Nationalmannschaftskarriere nie abgerissen. Deshalb ist es für mich etwas Besonderes, nun in dieser Rolle zurückzukehren. Der deutsche Fußball verfügt über enormes Potenzial. Mit Demut, dem Willen, hart zu arbeiten, und der nötigen Geduld wollen wir die Talente und Persönlichkeiten fördern, die den Unterschied ausmachen. Gemeinsam wollen wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen Spielerinnen und Spieler Verantwortung übernehmen, an Herausforderungen wachsen und ihr volles Leistungsvermögen entfalten können – von der Basis bis in die Nationalmannschaften. Es ist mir eine Ehre, den DFB auf diesem Weg mitgestalten und weiterentwickeln zu dürfen."

Alexander Wehrle, Aufsichtsratsvorsitzender der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Mit Per Mertesacker haben wir eine Persönlichkeit gewonnen, die den deutschen Fußball seit vielen Jahren auf höchstem Niveau mitgestaltet. Gerade sein ausgeprägtes Verständnis für die Anforderungen des Spitzen- und des Nachwuchsfußballs wird für den DFB enorm wertvoll sein, um gemeinsam mit den Vereinen und unseren Partnern nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Per Mertesacker wichtige Impulse setzen wird und freut sich auf die Zusammenarbeit."

Andreas Rettig, DFB-Geschäftsführer Sport, sagt: "Per Mertesacker ist eine integre Persönlichkeit und kennt den internationalen Fußball aus der Perspektive des Nationalspielers, des Weltmeisters und des Nachwuchsentwicklers. Genau diese Vielseitigkeit macht ihn für den DFB so wertvoll. Mit seiner Expertise wird er die Verzahnung von Nationalmannschaften, Talentförderung und sportlicher Entwicklung im DFB weiter stärken und zukunftsorientiert ausrichten."