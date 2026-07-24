DFB und Red Bull treffen Vereinbarung

Jürgen Klopp wird am 15. August 2026 sein Amt als Bundestrainer antreten. Möglich macht das auch eine Einigung zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und Red Bull, die Klopps vorzeitigen Wechsel aus seiner Funktion als "Head of Global Soccer" reibungslos gestaltet.

Eine Aufgabe von der Bedeutung des Bundestrainer-Amts verdient die volle Konzentration ohne Kompromisse oder geteilte Verantwortlichkeiten. Red Bull hat diese Überzeugung geteilt und Jürgen Klopp ermöglicht, sich ab dem ersten Tag uneingeschränkt der Nationalmannschaft zu widmen.

Der DFB würdigt dieses Entgegenkommen, indem er bis Ende des Jahres 2030 drei Länderspiele seiner Männer-Nationalmannschaft in Leipzig austrägt und der Stiftung "Wings for Life" eine Zahlung in Höhe von einer Million Euro zukommen lässt – als Unterstützung für die international anerkannte Rückenmarksforschung der Stiftung.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Was Oliver Mintzlaff und Red Bull hier ermöglicht haben, zeigt, wie professionell und lösungsorientiert man im Sport zusammenarbeiten kann, wenn beide Seiten dasselbe Ziel verfolgen: eine starke deutsche Nationalmannschaft. Dafür bin ich überaus dankbar. Mit den Länderspielen in Leipzig setzen wir ein Zeichen für den Fußball in Ostdeutschland, mit der Unterstützung von 'Wings for Life' für eine Forschung, die weit über den Sport hinauswirkt."

Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments, Red Bull: "Ich war nicht sonderlich glücklich, als mich Jürgen mit der Absicht kontaktiert hat, das Amt des Bundestrainers übernehmen zu wollen. Dennoch habe ich mich mit meinen Geschäftsführer-Kollegen Franz Watzlawick und Alexander Kirchmayr ausgetauscht und wir sind gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass wir eine konsequente Lösung brauchen, damit sich Jürgen mit vollem Fokus auf die Aufgabe beim DFB konzentrieren kann. Die Möglichkeit, Deutschland in einer herausfordernden Phase zu unterstützen und eine der wichtigsten Aufgaben im deutschen Fußball zu übernehmen, ist für ihn von großer Bedeutung. Die Gespräche mit Jürgen und dem Verband waren jederzeit vertrauensvoll, partnerschaftlich und zielgerichtet. Wir wünschen ihm und dem DFB für dieses wichtige neue Kapitel viel Erfolg."