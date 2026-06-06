2:1 gegen die USA: WM-Generalprobe geglückt

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit Rückenwind in die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Im letzten Testspiel gelang in Chicago ein 2:1 (1:1) gegen Gastgeber USA. Kai Havertz traf schon in der Anfangsphase zur Führung (2.), die Antonee Robinson in der 37. Minute ausgleichen konnte. Leroy Sané sorgte in der 57. Minute für den Siegtreffer.

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte in der Startaufstellung vor Keeper Oliver Baumann auf die zuletzt beim 4:0 gegen Finnland bewährte Viererkette mit Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah in der Innenverteidigung und Nathaniel Brown und Kapitän Joshua Kimmich auf den Außenpositionen. Im defensiven Mittelfeld sicherten Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha hinter dem offensiven Trio Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz ab. Als einzige Spitze setzte Nagelsmann auf Havertz.

Die Partie startete mit einem Paukenschlag: Nach Foul an Nmecha schlenzte Kimmich den Freistoß punktgenau an den Fünfmeterraum, wo Havertz völlig frei einköpfen konnte. Der frühe Treffer gab dem deutschen Team sichtlich Auftrieb, viel lief in dieser Anfangsphase über die Flügel. Die DFB-Auswahl attackierte früh, oft schon im US-Strafraum.

Robinsons Traumtor zum Ausgleich

Aber die Amerikaner befreiten sich mit der Zeit besser und setzten nun auch erste offensive Akzente. Serginho Dest gab in der 15. Minute von der Strafraumgrenze den ersten Warnschuss ab. Die US-Boys nisteten sich in dieser Phase ein ums andere Mal in der deutschen Hälfte ein, ohne aber große Torchancen herauszuspielen. Das deutsche Team überstand diese kurze Drangperiode und verlagerte das Spiel wieder mehr in die gegnerische Hälfte.

Und dann kam der große Auftritt von Robinson, der den Ball nach einer abgewehrten Ecke aus 18 Metern volley unhaltbar für Baumann unter die Latte schweißte. Dest hätte in der 43. Minute fast nachgelegt, setzte den Ball aus halblinker Position aber über das Quergestänge. Wenig später blockte Tah einen Abschluss von Christian Pulisic noch entscheidend (44.). Und auch der nächste Schussversuch des Ex-Dortmunders rauschte abgefälscht am Tor vorbei (45.+3).

Sané zielt ganz genau

Die deutsche Mannschaft startete mit einer ersten Chance in die zweite Halbzeit, Nmechas Schuss nach feiner Ablage von Sané geriet aber zu zentral (50.). Die Partie wogte jetzt hin und her, die Amerikaner spielten ihre Angriffe mit großer Dynamik aus, das DFB-Team verfolgte einen kontrollierten Ansatz - mit Erfolg. Nach schönem Direktspiel über Pavlovic, Musiala und Havertz setzte Sané den Ball zur erneuten Führung in die Maschen.

Nagelsmann wechselte in der 61. Minute gleich dreifach: Deniz Undav, David Raum und Waldemar Anton kamen für Havertz, Brown und Kimmich aufs Feld. Die Amerikaner kamen nach der Pause nur noch selten in die gefährlichen Räume, weil die deutsche Elf wieder früher attackierte und sich die Spielkontrolle erarbeitete. Die Partie verlor nach den Wechseln insgesamt ein wenig an Tempo. Es kam ein weiterer Wechsel: Sané machte Platz für Jamie Leweling (72.).

Baumann auf dem Posten

Und Leweling sorgte direkt für Gefahr, legte nach dem Steckpass Musialas aber noch einmal in die Mitte ab, statt selbst den Abschluss zu suchen (73.). Wenig später setzte Undav eine Hereingabe Lewelings in Rücklage per Kopf über das Tor (77.). Es ging weiter mit Auswechslungen: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka und Angelo Stiller ersetzten Wirtz, Musiala, Nmecha und Pavlovic (80.).

Unmittelbar danach zwang Joseph Scally Baumann zu einer Glanztat (81.). Doch auch Amiri wurde direkt gefährlich, sein Schuss drehte sich knapp am Pfosten vorbei (83.). Vor allem Fernschüsse sorgten nun für Gefahr, auch gegen Brenden Aaronson (87.) parierte Baumann glänzend.