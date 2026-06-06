Der letzte Aufgalopp vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko ist gelungen, die deutsche Nationalmannschaft durfte über ein 2:1 (1:1) gegen Gastgeber USA in Chicago jubeln. Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler sprachen im Anschluss über den letzten Auftritt vor dem deutschen WM-Start am Sonntag, 14. Juni (ab 19 Uhr) gegen Curacao. DFB.de hat die Stimmen gesammelt.

Julian Nagelsmann: Ich fand es einen perfekten Test für uns von den Witterungsbedingungen und vom Gegner her. Wir hatten eine sehr gute Anfangsphase, dann wurde es offener. Insgesamt bin ich zufrieden, wir haben jetzt neunmal in Folge gewonnen. Das musst du auch erstmal machen. Man hat für die Startelf immer einen Plan im Kopf, aber auch immer einen Plan B. Es werden sicher nicht acht Spieler gewechselt werden zum WM-Auftakt gegen Curacao.

Kai Havertz: Wir haben alles in allem ein gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir nochmal besser. Ein guter Ball von Joshua (Kimmich, Anm.d.Red.) und dann mache ich das Ding. Ich glaube, alle haben eine lange Saison hinter sich und es sind besondere Umstände, eine andere Zeit und ein spezieller Rasen – wir müssen uns darauf einstellen, aber das ist für alle gleich. Wir sind in einer guten Form und gehen mit Selbstbewusstsein und breiter Brust in das erste Gruppenspiel.

Oliver Baumann: Die Jungs haben es gut gemacht, da kann man drauf aufbauen. Die Bedingungen sind etwas anders, aber wir werden uns daran gewöhnen. Auch die Jungs, die reingekommen sind, haben nochmal Druck gemacht. Wir haben jetzt einige Wochen vor uns und es wird alles für den Erfolg getan.

Leroy Sané: Wir verstehen uns alle sehr gut und freuen uns riesig auf die WM. Es war ein schwieriger Gegner, der Platz ein bisschen stumpf. Wir wollen voll angreifen. Mein Tor ist mir egal, das Team ist mir wichtiger, dass wir die Dinge positiv angehen.