WM 1962: Schluss im Viertelfinale

Am 11. Juni beginnt die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Deutschland nimmt zum bereits 21. Mal an einer WM-Endrunde teil. In einer Serie blickt DFB.de auf die deutsche WM-Geschichte zurück, von Turnier zu Turnier. Heute: die fünfte Teilnahme 1962 in Chile.

Erstmals verließ Deutschland für ein Turnier den Kontinent. Vor der Reise ins Ungewisse erkundigte sich der DFB bei einem Landsmann vor Ort, "ob es denn in Chile einen guten Sekt gibt". Die strapaziöse Anreise dauerte zwei Tage und beinhaltete fünf Zwischenlandungen. Mit Hans Schäfer war nur noch ein Berner Held geblieben – abgesehen natürlich von Herberger. Dessen letzte WM endete wie die erste mit einer Enttäuschung. Zwar überstand die Elf die schwere Vorrunde unter anderem gegen Italien (0:0) und Gastgeber Chile (2:0) erneut ungeschlagen, aber beim dritten Viertelfinale in Folge gegen die Jugoslawien setzte es die erste Niederlage.

Vier Minuten vor Schluss kassierte der überraschend als Nummer eins nominierte Ulmer Zweitligatorhüter Wolfgang Fahrian das entscheidende 0:1. Nach vier Spielen musste Deutschland abreisen, die Enttäuschung war groß. Herberger widerstand den Rücktrittsforderungen noch ein Jahr, dann machte er den Weg frei für Helmut Schön. Übrigens gab es durchaus geteilte Meinungen über das Abschneiden. Auf dem DFB-Bundestrag erhielt Herberger freundlichen Applaus für das Erreichen des Viertelfinals.

Wer schoss die deutschen Tore?

Seeler (2). Szymaniak, Brülls (je 1)

Wieviel eingesetzte Spieler?

14

Fakten und Kurioses

Nie kamen mehr Spieler nicht zum Einsatz (acht) als in Chile. Einer davon war der kurzfristig abgelöste Torwart Hans Tilkowski (Westfalia Herne), der spontan seinen Rücktritt erklärte, 1964 nach der Versöhnung mit Herberger aber widerrief.

Jürgen Werner (HSV) brach sich in Chile gleich zweimal die Hand: nach einer Trainingsrangelei und nach einem Sturz vom Pferd.

Herberger plante ernsthaft, den Weltmeister-Kapitän von Bern, Fritz Walter, zu reaktivieren. Der damals bereits 41-Jährige hatte seine aktive Karriere bereits beendet und lehnte dankend ab.

Zitat

"Ich habe Sepp Herberger noch nie so zerfahren erlebt wie in Chile" (Helmut Haller nach der WM in der Augsburger Allgemeinen)

Wer wurde Weltmeister?

Brasilien (im Finale gegen Tschechoslowakei, 3:1)