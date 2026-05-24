Leon Goretzka: "Ich habe Gänsehautmomente gehabt"

Das DFB-Pokalfinale war das letzte Spiel von Leon Goretzka für den FC Bayern München. Der FC Bayern gewann mit 3:0 gegen den VfB Stuttgart und sicherte sich dadurch das Double aus Pokal und Meisterschaft. Goretzka kam nach den Feierlichkeiten gutgelaunt aus der Kabine und sprach über den Pokalsieg, seinen Abschied vom Verein und die Weltmeisterschaft 2026.

DFB.de: Herr Goretzka, Glückwunsch zum Pokalsieg. Wie fühlt sich das an?

Leon Goretzka: Hervorragend, natürlich. Wir hatten jetzt ein paar Jahre Durststrecke, was den Pokal angeht. Deswegen war es überfällig. Wir hatten fast vergessen, wie speziell und schön der Pokalsieg ist.

DFB.de: Sie gehören zu den Spielern, die einen Pokalsieg schon mehrfach erlebt haben. Gab es eine spezielle Ansprache von Ihnen? Vielleicht auch in Richtung Harry Kane, der alle drei Tore geschossen hat?

Goretzka: Eine spezielle Ansprache gab es nicht. Ich habe aber vorher noch kurz mit Harry gesprochen. Er meinte, er holt mir das Ding zum Abschied. Und er hat sein Wort gehalten. Das war auf jeden Fall wieder eine herausragende Leistung von ihm. Was die Herangehensweise an das Spiel angeht: Wir haben uns jetzt über zwei Jahre erarbeitet, das Finale so anzugehen, dass wir einfach so spielen, wie wir immer spielen. Aber am Ende war das doch ein zähes Ding. Wir mussten die richtig bearbeiten. Ich bin natürlich heilfroh, dass es geklappt hat.

DFB.de: Sie haben nun Ihr letztes Spiel für den FC Bayern München absolviert. Wie geht es Ihnen damit?

Goretzka: Ehrlich gesagt ganz gut. Das war ein sehr schöner Abschluss. Ich habe heute ein paar Gänsehautmomente gehabt. Ich habe mich manchmal auch ein bisschen zurückgezogen aus der Feiertraube, wollte es einfach genießen und mir das angucken. Das war schon etwas ganz Spezielles. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre hier im Stadion. Und auch was die Fans heute wieder abgerissen haben, war schon sehr, sehr geil. Das hat großen Spaß gemacht.

DFB.de: Was wünschen Sie dem FC Bayern, wenn Sie ab der kommenden Saison dem Verein nicht mehr angehören?

Goretzka: Nur das Beste. Ich glaube, ich habe es jetzt auch schon mehrfach in Interviews gesagt: In dieser Saison hatten wir eigentlich alle das Gefühl, dass das ganz große Ding (er meint das Triple inklusive Champions League, Anm. d. Red.) möglich ist. Ich glaube auch, dass wir es verdient gehabt hätten für die zwei Jahre, die wir jetzt zusammengearbeitet haben. Aber ich habe keinen Zweifel: Wenn die Mannschaft so bestehen bleibt und vor allem der Trainer sein Ding weiter durchzieht, können die Jungs das früher oder später schaffen.

DFB.de: Sie wurden für die Weltmeisterschaft in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wie haben Sie davon erfahren und mit welchen Zielen fahren Sie zur WM?

Goretzka: Ich habe per Telefonat davon erfahren. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wann das war. Was mein persönliches Ziel ist? Wir wollen uns jetzt erst einmal gut vorbereiten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in der Mannschaft auch verstehen, dass wir einen Nenner finden müssen, wie wir an die Aufgabe herangehen wollen. Natürlich ist der Trainer entscheidend, der uns den Takt vorgeben wird. Wir treffen uns schon sehr früh und werden die Zeit nutzen, um weiter zusammenzuschweißen und eine Einheit zu werden. Ich glaube, anders geht es auf dem Level nicht. Es liegt viel Arbeit vor uns. Aber wir haben Bock darauf und hoffen natürlich, dass der Funke auch in Deutschland überspringt.

DFB.de: Torwart Manuel Neuer kehrt in die Nationalmannschaft zurück. Was kann er der Mannschaft geben?

Goretzka: Erfahrung! Er hat das ganz große Ding schon geholt und hat alle Situationen erlebt. Er wird sicherlich auch mal den einen oder anderen Spieler an die Hand nehmen und Gespräche führen. Er kann Dinge erklären, die andere noch nicht erlebt haben. Manu ist jemand, auf den man sich in Drucksituationen verlassen kann. Er gibt uns viel Halt. Es ist gut, dass er dabei ist.

DFB.de: Wann fällt die Entscheidung, wo Ihre Zukunft liegt – vor der WM, während der WM oder vielleicht auch erst danach?

Goretzka: (grinst) Ich nehme alle drei Antwortmöglichkeiten.