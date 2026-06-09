WM-Start: Curacao-Spiel live in der ARD und bei MagentaTV

Für die deutsche Nationalmannschaft steht bei der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ihr Auftaktspiel bevor. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am Sonntag (ab 19 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) in Houston erstmals überhaupt auf Curacao. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell im Houston Stadium im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Die ARD überträgt das Spiel am Sonntag (ab 19 Uhr) live im Free-TV und im Stream auf sportschau.de, zudem wird es eine Option mit Kinderkommentar auf KiKa geben. Auch MagentaTV wird die Partie live übertragen. Die Vorberichterstattung in der ARD startet um 18 Uhr. Esther Sedlaczek übernimmt die Moderation, Bastian Schweinsteiger steht ihr als Experte zur Seite. Tom Bartels ist Kommentator.

Wo wird gespielt?

Die DFB-Auswahl bestreitet ihre WM-Premiere 2026 im Houston Stadium in Houston/Texas, der Heimspielstätte des American Football-Teams Houston Texans. Die Kapazität des 2002 eingeweihten Stadions beträgt knapp 71.500 Plätze. Die Arena besitzt ein Dach und kann klimatisiert werden.

In welchen Trikots wird gespielt?

Das erste Gruppenspiel der Weltmeisterschaft bestreitet die Nationalmannschaft in Weiß. Gegen Curacao trägt das DFB-Team die Heimjerseys. Die WM-Trikots von adidas gibt es im DFB-Fanshop.

Wer steht im deutschen WM-Kader?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot, angeführt von Kapitän Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München am 21. Mai bekanntgegeben. Für den verletzten Lennart Karl rückte Assan Ouedraogo nach. Erfahrenster Spieler im deutschen Aufgebot neben Joshua Kimmich (108 Länderspiele) ist Rückkehrer Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 absolvierte sein bislang letztes Länderspiel im Viertelfinale der Heim-EM im Juli 2024 in Stuttgart gegen Spanien. Neuer (124 Länderspiele/Platz 5) und Kimmich (109/9) gehören zugleich bereits jetzt zu den Top Ten der deutschen Rekordnationalspieler.

Wie liefen die letzten deutschen Spiele?

Ihre bisherigen vier Auftritte des Jahres 2026 gewann das DFB-Team. Zuerst gelang in einem torreichen Spiel gegen die Schweiz ein 4:3, dann ein 2:1 gegen Ghana, bevor kurz vor der Abreise in die USA dann Finnland mit 4:0 bezwungen wurde. Auch die WM-Generalprobe gegen Co-Ausrichter USA endete siegreich mit einem 2:1 in Chicago. Davor hatte sich die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger im letzten Spiel der Qualifikation gegen die Slowakei mit 6:0 für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert - sie hat nun neun Siege in Serie eingefahren.

Wie sieht die deutsche WM-Statistik aus?

Es ist das 113. Spiel bei einer Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft. Davon gewann die DFB-Auswahl 72, spielte 17-mal unentschieden und verlor 23 Partien bei einem Torverhältnis von 232:130 Toren. In einer Vorrunde trat die deutsche Nationalmannschaft 55-Mal an, gewann 33 Spiele bei acht Niederlagen und 13 Remis. 13 von 20 Auftaktpartien gewann die Nationalmannschaft, viermal gab es ein Unentschieden, drei verlor sie - so auch bei den beiden letzten Weltmeisterschaften 2018 und 2022. Beide Male musste das Team nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Die dritte Niederlage in einem WM-Auftaktspiel gab es bei der WM 1982, bei der anschließend aber sogar noch der Einzug ins Finale gelang.

Wie lief es zuletzt bei Gegner Curacao?

Die Ausbeute für Curacao im Jahr 2026 war bisher durchwachsen. Auf Testspielniederlagen gegen China (0:2), Australien (1:5) und Schottland (1:4) folgte zuletzt mit einem 4:0 gegen Aruba das erste Erfolgserlebnis des Jahres. Nach den deutlichen Niederlagen gegen Australien und Schottland übernahm Trainer Dick Advocaat das Team von Fred Rutten. Advocaat hatte Curacao zuvor zur WM geführt, ehe er aus familiären Gründen im Frühjahr zurücktrat - nun ist der Erfolgscoach auch bei der Weltmeisterschaft dabei. Es ist die erste WM-Teilnahme für den Karibikmeister 2017.

Wer steht im WM-Kader Curacaos?

Die erfahrensten Spieler im Aufgebot der Karibikinsel sind Keeper Eloy Room vom MLS-Klub Miami FC und Kapitän Leandro Bacuna vom türkischen Zweitligisten Igdir FK mit jeweils 71 Länderspielen. Sie sind damit zugleich Rekordspieler ihres Landes. Aus der Bundesliga kennt man Riechedly Bazoer vom türkischen Erstligisten Konyaspor, der von 2017 bis 2019 25 Partien für den VfL Wolfsburg bestritt, sowie Jürgen Locadia von Miami FC, 2022 beim VfL Bochum unter Vertrag. Auch Gervane Kastaneer (Persis Solo/Indonesien) und Tahith Chong (Sheffield United/England) und Roshon van Ejima (RKC Waalwijk/Niederlande) weisen Deutschlanderfahrung aus, Kastaneer lief 2017/2018 zehnmal für Zweitligist 1. FC Kaiserslautern auf, Chong 2020/2021 genau 13-mal für Werder Bremen und van Ejima 2020/2021 elfmal für Preußen Münster in der Regionalliga West. Ein Großteil der Spieler kam in den Niederlanden zur Welt und genoss dort auch seine fußballerische Ausbildung, teils in den Nachwuchsabteilungen von Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam oder PSV Eindhoven.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Curacao aus?

Tatsächlich treffen die beiden Nationalmannschaften am Sonntag in Houston zum ersten Mal jemals aufeinander. Auch gegen die niederländischen Antillen - unter diesem Namen trat der aktuelle 82. der aktuellen Weltrangliste bis 2010 an - spielte Deutschland nie. Curacao ist nun die 93. Nation, gegen die eine deutsche Nationalmannschaft antritt, erst die fünfte aus dem CONCACAF-Verband nach den USA, Mexiko, Kanada und Costa Rica.

Wie sieht die deutsche WM-Gruppe aus?

Deutschland geht in Gruppe E an den Start. Dabei bekommt es das DFB-Team neben Curacao mit der Elfenbeinküste am 20. Juni (ab 22 Uhr) in Toronto und Ecuador am 25. Juni (ab 22 Uhr) in East Rutherford zu tun. Insgesamt gibt es bei der größten WM-Endrunde aller Zeiten zwölf Gruppen (A bis L) à vier Mannschaften, von denen alle Gruppensieger, Gruppenzweiten sowie die besten acht Gruppendritten ins Sechzehntelfinale einziehen.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.