Doppelpack Undav beim 4:0 gegen Finnland

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die letzte Phase der Vorbereitung auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko gestartet. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann feierte in der mit 25.500 Zusehenden ausverkauften MEWA Arena in Mainz ein 4:0 (1:0) gegen Finnland. Deniz Undav traf in der 34. Minute zur Führung, Florian Wirtz erhöhte direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit (48.). Undav schnürte danach den Doppelpack (57.), Jamal Musiala legte sehenswert nach (63.).

Zwischen den Pfosten setzte Nagelsmann auf Oliver Baumann. In der defensiven Viererkette startete Kapitän Joshua Kimmich auf rechts, Nathaniel Brown auf links sowie Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung. Im zentralen Mittelfeld standen zu Beginn Felix Nmecha und Aleksandar Pavlović auf dem Rasen. Das Offensivtrio bildeten Lennart Karl, Musiala und Wirtz. Im Sturm begann Undav.

Die DFB-Auswahl drängte die Gäste vom Anpfiff weg tief in die eigene Hälfte. Die Finnen versammelten bei deutschem Ballbesitz alle zehn Feldspieler nah am eigenen Strafraum, lauerten auf Konter. In der achten Minute hatte Undav im Strafraum die erste Großchance, scheiterte aber am Reflex von Keeper Lukas Hradecky. Nach der Anfangsviertelstunde verzeichnete Deutschland mehr als 80 Prozent Ballbesitz, allein die letzte zündende Idee im Angriffsspiel fehlte noch.

Undav trifft im dritten Versuch

Mitte der ersten Halbzeit hatte Musiala einen ersten Geistesblitz, schickte Undav, der freistehend den Ball aber nicht am herausstürzenden Hradecky vorbeibrachte (27.). Auf der Gegenseite wurde es fast im Gegenzug plötzlich auch gefährlich, als sich ein abgefälschter Schuss von Robin Lod auf das Tordach senkte (29.).

Doch es war nur ein kurzes Intermezzo: Nach feinem Zusammenspiel mit Nmecha tauchte Wirtz im finnischen Strafraum auf, wurde aber geblockt. Doch der folgende, schnell ausgeführte, Eckball brachte die Führung: Kimmich flankte butterweich auf den einlaufenden Undav, der Hradecky per Kopfballaufsetzer überwand.

"La Ola" schwappte nun durch das Mainzer Rund und Brown hätte fast noch vor der Pause nachgelegt, setzte seine Direktabnahme nach der flachen Hereingabe Karls aber am langen Pfosten vorbei (40.). So blieb es zur Halbzeitpause bei der deutschen 1:0-Führung.

Wirtz eröffnet zweite Hälfte mit Tor

Das änderte sich gleich nach Wiederanpfiff: Die Finnen wurden bei der Spieleröffnung schon im eigenen Strafraum unter Druck gesetzt, Undav eroberte den Ball und bediente zentral Wirtz, der nur noch einschieben musste. Karl probierte es kurz darauf nach einem Solo mit einem frechen Versuch aufs kurze Eck, traf aber nur den Außenpfosten (56.).

An der deutschen Dominanz änderte sich auch danach nichts, es folgte gar das 3:0: Nach Ballgewinn am eigenen Strafraum schaltete Nmecha schnell um, schickte Karl und der bediente Undav perfekt. Hradecky hatte gegen den Abschluss des Stuttgarter Angreifers keine Abwehrchance. Der Doppelpacker ging kurz darauf für Maximilian Beier vom Feld (61.). Und Beier hätte fast gleich das vierte deutsche Tor bejubeln dürfen, Hradecky hatte bei Nmechas Versuch aber etwas dagegen (62.).

Musiala macht es sehenswert

Aber es dauerte nicht lang, bis es dann doch wieder hinter Hradecky einschlug. Pavlovic legte am Strafraumrand für Musiala auf, der aus 14 Metern ansatzlos ins kurze Eck traf. Im Anschluss ließ es das deutsche Team ein wenig ruhiger angehen. Es folgten die nächsten Wechsel auf deutscher Seite: Nick Woltemade und Leroy Sané ersetzten in der 73. Minute Wirtz und Karl.

Musiala schrammte kurz darauf nur haarscharf an seinem zweiten Tor vorbei, nahm eine Hereingabe Kimmichs am Fünfmeterraum zwar glänzend an, setzte seinen Schuss aber nur ans Außennetz (79.). Auch Nadiem Amiri kam in seinem Heimstadion noch zu seinem Einsatz, kam in der 84. Minute für Nmecha auf das Spielfeld. In der Nachspielzeit hätten die beiden Joker Sané und Beier fast noch ein weiteres Tor erzielt, doch beide Abschlüsse wurden auf der Torlinie geblockt (90.+3.).