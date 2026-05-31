Männer-Nationalmannschaft
Mit sechs Änderungen gegen Finnland
Im vorletzten Testspiel vor der WM trifft die deutsche Nationalmannschaft heute (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Mainz auf Finnland. Bundestrainer Julian Nagelsmann ändert seine Startaufstellung im Vergleich zum 2:1 gegen Ghana im März auf sechs Positionen. Im Tor startet Oliver Baumann anstelle von Alexander Nübel, zudem spielen Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha, Lennart Karl, Jamal Musiala und Deniz Undav statt Pascal Groß, Angelo Stiller, Kai Havertz, Serge Gnabry und Nick Woltemade.
Die deutsche Aufstellung: 12 Baumann - 4 Tah, 5 Pavlovic, 6 Kimmich (C), 10 Musiala, 15 Schlotterbeck, 17 Wirtz, 18 Brown, 23 Nmecha, 25 Karl, 26 Undav.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft
Autor: dfb
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