Ticker: WM-Kader fast komplett

Der Countdown zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 läuft. Mit einem Trainingslager in Herzogenaurach startet die deutsche Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) steigt das letzte Heimländerspiel gegen Finnland in Mainz, bevor der deutsche Tross am Dienstag mit dem Flieger nach Chicago abhebt. Der DFB.de-Team-Ticker hält die Fans des viermaligen Welt- und dreimaligen Europameisters mit den neuesten Infos rund um die DFB-Auswahl auf dem Laufenden.

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Nur Havertz fehlt noch

Bis auf Kai Havertz, der mit dem FC Arsenal am Samstag in Budapest noch das Champions-League-Finale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain spielt, sind bis zum heutigen Mittwochmittag alle Nationalspieler aus dem deutschen WM-Kader im Teamquartier in Herzogenaurach eingetroffen. Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßte insgesamt 26 Spieler im Home Ground von DFB-Partner adidas, Jonas Urbig vom Doublesieger FC Bayern München ist als vierter Torhüter dabei.

Am Nachmittag steht die Auftaktbesprechung im Mannschaftskreis auf dem Programm. Am Donnerstagvormittag bittet Bundestrainer Nagelsmann seine Auswahl dann zur ersten Trainingseinheit auf den Platz.

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Volle Ränge in Mainz und Chicago

Die deutsche Nationalmannschaft absolviert ihre finalen beiden Länderspiele vor Beginn der Weltmeisterschaft vor vollen Rängen. Das letzte Heimländerspiel am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Mainz gegen Finnland ist schon seit Wochen ausverkauft, die Tickets im öffentlichen Verkauf waren nach wenigen Minuten vergriffen. Das Länderspiel am 6. Juni im Soldier Field von Chicago gegen Co-WM-Gastgeber USA am 6. Juni (ab 20.30 Uhr MESZ, live bei RTL) hat der amerikanische Fußball-Verband mittlerweile auch ausverkauft gemeldet. Zwei Tage nach dem Spiel reist die deutsche Nationalmannschaft dann weiter in ihr Team Base Camp nach Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina.

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Auftakt-PK mit Nagelsmann und Völler

Die erste Station des großen Roadtrips heißt Herzogenaurach. Bei DFB-Partner adidas kommt die Nationalmannschaft von heute an zusammen, um sich auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vorzubereiten. Bis zum Mittag erwartet Bundestrainer Julian Nagelsmann 25 seiner 26 für den WM-Kader nominierten Spieler im Teamquartier Home Ground. Nur Kai Havertz spielt mit dem FC Arsenal am Samstag in Budapest noch das Champions-League-Finale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und stößt deshalb später zum Team. Auch Jonas Urbig vom FC Bayern München, der als vierter Torhüter dabei ist, reist am heutigen Mittwoch an.

Heute (ab 14.30 Uhr) steht auch die erste Pressekonferenz auf dem Programm, Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler stehen dann den Medienvertreter*innen Rede und Antwort. Die Auftaktpressekonferenz wird live auf DFB.TV und dem YouTube-Kanal des DFB übertragen.

Bis Samstag trainiert die Nationalmannschaft in Herzogenaurach, dann reist sie weiter nach Frankfurt, von wo sie am 2. Juni mit DFB-Partner Lufthansa in die USA abfliegen wird. Am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) steht noch das letzte Heimländerspiel vor der WM in der ausverkauften Mainzer Arena gegen Finnland an, am Montag eine Trainingseinheit vor Fans am DFB-Campus in Frankfurt.