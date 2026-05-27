Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gewinnt mit Jürgen Klinsmann einen weiteren prominenten Botschafter für das "German House of Soccer" (GHOS) zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Neben Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger wird der ehemalige Bundestrainer das Projekt in New York begleiten. Parallel dazu ist nun die offizielle Website des GHOS online. Unter dfb.de/ghos finden Fans, Medien und Interessierte Informationen rund um das German House of Soccer, das Programm und Veranstaltungen sowie die Registrierungsmöglichkeit für die einzelnen Tage.

Vom 11. Juni bis 11. Juli 2026 wird das GHOS im Chelsea Industrial in Manhattan auf mehr als 2000 Quadratmetern deutsche Fußballkultur erlebbar machen - mit Public Viewing, Bühnenprogramm, Fanaktionen, Ausstellungen sowie Networking- und Businessformaten.

"Jürgen Klinsmann steht wie kaum ein anderer für die internationale Strahlkraft des deutschen Fußballs und insbesondere auch für die besondere Verbindung zwischen Deutschland und den USA", sagt Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG. "Mit seiner Erfahrung, seiner Bekanntheit und seiner Begeisterung für den Fußball ist er ein idealer Botschafter für das German House of Soccer."

"Zusammenkommen und gemeinsam Fußball feiern"

Jürgen Klinsmann prägte den deutschen Fußball sowohl als Spieler als auch als Trainer. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 1990 Weltmeister und 1996 Europameister. Als Bundestrainer führte er Deutschland bei der Heim-WM 2006 zu einem dritten Platz und trug maßgeblich zur Entwicklung einer modernen und offensiven Fußballkultur bei. Darüber hinaus trainierte er die US-amerikanische Nationalmannschaft und lebt seit vielen Jahren in den USA.

"Es ist mir eine große Ehre, Botschafter dieses großartigen Projekts zu sein", sagt Klinsmann. "Ich habe meine gesamte Karriere für Deutschland gespielt, lebe aber seit fast 30 Jahren in den USA - meine Familie ist deutsch-amerikanisch geprägt. Genau darin sehe ich viele Anknüpfungspunkte, zu denen ich gerne etwas beitragen möchte. Das German House of Soccer ist für mich eine spannende Aufgabe, und ich freue mich besonders darauf, dass dort Menschen zusammenkommen und gemeinsam Fußball feiern."

Bereits zuvor hatte der DFB Ann-Katrin Berger als Botschafterin vorgestellt. Die Nationaltorhüterin lebt und spielt in New York und begleitet das Projekt in ihrer Wahlheimat.

Das "German House of Soccer"

Das GHOS gliedert sich in drei Bereiche: die Match Day Area mit Public Viewing und Bühnenprogramm, die Soccer Gallery Area mit Ausstellungen und Fan Experience sowie die Champions Lounge als Plattform für Partner, Unternehmen und Institutionen. Die offizielle Eröffnung des German House of Soccer findet am 12. Juni 2026 mit einer Opening Night im Beisein der DFB-Führungsspitze statt.

Ort: Chelsea Industrial, 525 West 28th Street, Manhattan

Zeitraum: 11. Juni bis 11. Juli 2026

Fläche: über 2000 m²

Website: dfb.de/ghos