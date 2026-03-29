Zur WM 2026: DFB eröffnet German House of Soccer in New York

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eröffnet zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 erstmals das German House of Soccer (GHOS) im Chelsea Industrial in Manhattan. Vom 11. Juni (Soft Opening zum Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika) bis 11. Juli wird das GHOS auf mehr als 2000 Quadratmetern deutsche Fußballkultur erlebbar machen - für Fans, Medien und Partner aus aller Welt.

"Mit dem German House of Soccer wird erstmals in einem WM-Ausrichterland ein zentraler Ort geschaffen, an dem Menschen aus aller Welt den deutschen Fußball mit seiner einzigartigen Leidenschaft, Begeisterung, seinen Werten und natürlich auch seinen Heldinnen und Helden und großen Erfolgen erleben können", sagt Dr. Holger Blask, Generalsekretär des DFB e.V. und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG. "Und das mitten in New York, dem Finalort dieser Weltmeisterschaft. Seit eineinhalb Jahren planen wir dieses Großprojekt mit Unterstützern wie der German American Chamber of Commerce, dem Deutschen Konsulat, der DFL sowie den starken Partnern der Nationalmannschaft und des DFB. Wir möchten ein authentisches Bild des deutschen Fußballs zeichnen, das über 90 Minuten hinausgeht."

Am 12. Juni wird das German House of Soccer mit einer besonderen Opening Night im Beisein der gesamten DFB-Führungsspitze offiziell eröffnet. Präsident Bernd Neuendorf, Generalsekretär Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Andreas Rettig und Sportdirektor Rudi Völler werden das Haus gemeinsam einweihen.

Berger als Botschafterin

Als Botschafterin begleitet Ann-Katrin Berger das Projekt in ihrer Wahlheimat. Die Nationaltorhüterin spielt seit 2024 für Gotham FC in der National Women's Soccer League (NWSL). 2025 gewann sie mit dem Klub aus New York die Meisterschaft. Zuvor wurde sie mit dem FC Chelsea viermal englische Meisterin. 2024 und 2025 wurde sie als Deutschlands Fußballerin des Jahres ausgezeichnet, 2024 gewann sie mit der deutschen Nationalmannschaft die olympische Bronzemedaille.

"Zur WM 2026 entsteht in New York ein besonderer Ort, an dem wir deutschen Fußball mitten in Manhattan sichtbar und vor allem erlebbar machen können", sagt Ann-Katrin Berger. "Unser Fußball hat so viel zu bieten - starke Traditionen, klare Identität, aber auch jede Menge Leidenschaft für das Spiel. Genau das wollen wir im German House of Soccer zeigen."

Die deutsche Nationaltorhüterin weiter: "Ich freue mich darauf, diesen Treffpunkt mitzugestalten – einen Ort, an dem Fans zusammenkommen, ins Gespräch kommen und spüren können, wofür deutscher Fußball heute steht und welche Energie von ihm ausgeht. Ich freue mich daher sehr, als Botschafterin des German House of Soccer dabei zu sein."

Drei Areas, ein Haus

Das GHOS gliedert sich in drei Bereiche, die alle Zielgruppen - von Fußballenthusiasten über Neugierige - ansprechen und gemeinsam das Bild einer modernen deutschen Fußballkultur zeichnen:

Match Day Area - Public Viewing und Bühnenprogramm:

In der Fan Area stehen Livefußball und die deutsche Kulinarik im Vordergrund dank Übertragungen ausgewählter WM-Spiele, einem bunten Programm mit Talks, Panels und entspannten Formaten wie Pub-Quiz-Abenden. Dazu kommen authentisches German Food und Bier zu fanfreundlichen Preisen und eine offene Atmosphäre, in der Fans aus aller Welt zusammenkommen können.

Soccer Gallery Area - Fan Experience rund um Fußball:

Hier werden Aktivitäten und Geschichten rund um den deutschen Fußball vertieft, mit Einblicken in Fankultur und Stehplatztradition sowie Projekten und Ausstellungsflächen, die mit Partnern umgesetzt wurden. Geplant sind kleinere Ausstellungen und Fan-Aktionen, die die deutsche Fußballtradition vermitteln und den Spaß an der Bewegung näherbringen. Als Highlight sind die wichtigsten Trophäen der deutschen Fußballgeschichte ausgestellt.

Champions Lounge - der exklusive VIP-Bereich:

Die Champions Lounge bietet Raum für Veranstaltungen mit Partnern, Unternehmen und Institutionen. Dort finden Empfänge, Networking-Formate und Fachgespräche rund um die Themen Fußball, Wirtschaft und Gesellschaft in enger Zusammenarbeit mit DFB-Partnern und Stakeholdern vor Ort statt.

German House of Soccer in Kürze

Ort: Chelsea Industrial

525 West 28th Street, Manhattan

Zeitraum: 11. Juni bis 11. Juli 2026

Fläche: Mehr als 2000 m²