Männer-Nationalmannschaft
Tah: "Der Weg dieser Mannschaft ist noch nicht zu Ende"
Im gestandenen Fußballeralter von 30 Jahren steht Jonathan Tah vor seinem WM-Debüt. Es wäre die beste Bestätigung für einen Spieler, dessen Karriere nicht immer geradlinig verlief, der sich aber nicht von seinem Weg hat abbringen lassen. Im Interview im neuen DFB-Journal zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko spricht der Innenverteidiger von Doublesieger FC Bayern München über das große Turnier, die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft, seine ivorischen Wurzeln und sein Engagement für Toleranz.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: al
WM 1994 in den USA: Weltmeister scheitert im Viertelfinale
Am 11. Juni beginnt die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Deutschland nimmt zum bereits 21. Mal an einer WM-Endrunde teil. In einer Serie blickt DFB.de auf die deutsche WM-Geschichte zurück, von Turnier zu Turnier. Heute: die WM 1994 in den USA.
Ticker: DFB-Team in den USA angekommen
Der WM-Countdown läuft. Das DFB-Team ist in den USA eingetroffen, in Chicago steigt am Samstag (ab 20.30 Uhr) die Generalprobe gegen Gastgeber USA. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.
WM-Generalprobe gegen die USA live bei RTL
Es ist der letzte Test für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem WM-Start. Die Nationalmannschaft trifft am Samstag (ab 20.30 Uhr, live bei RTL) in Chicago auf Gastgeber USA. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen im FAQ.