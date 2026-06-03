Im gestandenen Fußballeralter von 30 Jahren steht Jonathan Tah vor seinem WM-Debüt. Es wäre die beste Bestätigung für einen Spieler, dessen Karriere nicht immer geradlinig verlief, der sich aber nicht von seinem Weg hat abbringen lassen. Im Interview im neuen DFB-Journal zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko spricht der Innenverteidiger von Doublesieger FC Bayern München über das große Turnier, die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft, seine ivorischen Wurzeln und sein Engagement für Toleranz.

Hier geht's zum Text im DFB-Journal.