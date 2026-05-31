Nagelsmann: "Wir können so weitermachen"

Der vorletzte WM-Test ist der deutschen Nationalmannschaft gelungen. Nach dem 4:0 (1:0) gegen Finnland in Mainz sprachen Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler über den letzten Auftritt vor heimischen Fans. DFB.de hat die Stimmen gesammelt.

Julian Nagelsmann: Ich bin über weite Strecken zufrieden. In der Halbzeit haben wir noch Dinge angepasst und umgesetzt. Die ersten 15 Minuten waren sehr gut, die Jungs wollten auch was zeigen. Dann haben wir uns vor der Pause noch gefangen und haben auch tiefer verteidigt. Das Kontertor gibt uns die Bestätigung, tief zu stehen und dort zu arbeiten. Das Ergebnis ist gut, wir haben kein Gegentor kassiert und können so weitermachen. Deniz wollten wir so lange wie möglich war auf dem Platz lassen. Wir brauchen Spieler, die den Ball über die Linie drücken und das hat er heute gemacht. Lennart Karl hat viel probiert und riskiert, er ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler. Der Test war gut, um Vertrauen in unsere Stärken zu finden. Wir haben vier Tore gegen einen tiefen Block erzielt. Wir müssen nun die Dinge, die wir die letzten zwei Jahre trainiert haben, einschleifen und wiederholen. Wir brauchen mehr Vertrauen zueinander, mehr Erfolgserlebnisse und das gelingt uns aktuell mit acht Siegen in Folge.

Deniz Undav: Ein toller Abend, die Familie war mit dabei und ich habe drei Scorer gemacht. Besser hätte es nicht laufen können. Ich versuche meinen Job zu erledigen und den habe ich heute gemacht. Ein bisschen Schmerzen habe ich, ist aber nichts Wildes - eine kleine Behandlung und dann geht es wieder. Die WM ist ein Erfolg, wenn wir das Ding gewinnen.

Jamal Musiala: Wir haben gute Chancen kreiert. Alles, was wir auf den Platz bringen wollten, haben wir gemacht. Es hat heute allen Spaß gemacht. Das Tor tut mir sehr gut, auch für die Spiele, die jetzt kommen. Ich fühle mich gut, habe lange keine 90 Minuten mehr gespielt, das hat heute gut getan.

Joshua Kimmich: Wir haben über 90 Minuten nicht viel zugelassen und hochverdient gewonnen. Wir wollten das hohe Pressing so oft wie möglich auf den Platz bringen und haben daraus ein Tor gemacht, eins aus der tiefen Verteidigung und eins nach einer Standardsituation. Wir haben vorne viele Jungs mit viel Talent, das müssen wir auf den Platz bringen.

Lennart Karl: Beim Einlaufen hatte ich Gänsehaut. Die Hymne und mein Assist waren besonders für mich. Gestern habe ich von meinem Startelfeinsatz erfahren, da habe ich mich sehr über das Vertrauen des Trainerteams gefreut. Ich habe einfach Bock zu zocken und bringe Spielwitz mit.