Nagelsmann: "Manu wird beginnen"

Am Ende des rund zweieinhalbstündigen Fluges über sechs US-Bundesstaaten hinweg, auf dem die Nationalmannschaft wegen der Zeitverschiebung wieder eine Stunde gutmachte, drehte der Flieger bereits eine Runde über dem Schauplatz des ersten deutschen Spiels bei dieser Weltmeisterschaft. Einen Blick aus der Luft hinein in das Stadion von Houston konnten die Nationalspieler allerdings beim Anflug nicht werfen – schließlich ist das Dach der riesigen Arena geschlossen und sorgt so für angenehme Temperaturen beim WM-Auftakt heute (ab 19 Uhr MESZ, live bei MagentaTV und in der ARD) gegen Curacao. Erst zwei Stunden später standen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nationalspieler Aleksandar Pavlović vor Beginn der offiziellen Abschlusspressekonferenz zum ersten Mal auf dem Rasen in Houston. "Ein riesiger Kessel, schön steil, ein tolles Stadion", sagte Nagelsmann voller Vorfreude auf sein erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft im Amt des Bundestrainers wenig später auf dem Podium. Wegen des geschlossenen Dachs herrscht in der Arena eine angenehme Kühle – trotz Außentemperaturen von mehr als 30 Grad in Texas.

Lange warten müssen Nagelsmann und Pavlović nicht mehr auf ihre WM-Debüts, der Anpfiff erfolgt heute bereits um 12 Uhr Ortszeit. "Das ist besser für die Spannung, als stundenlang im Hotel auf ein Spiel am Abend zu warten", sagte Nagelsmann. Die finalen Besprechungen seien alle bereits im Teamquartier in Winston-Salem erfolgt. "Ich werde noch ein paar Worte sagen, aber die Jungs wissen alle, worum es geht und was sie zu tun haben", sagte der Bundestrainer, der verriet, dass Manuel Neuer sein Comeback im Tor geben wird. "Alle Spieler sind gesund und Manu wird beginnen", verkündete Nagelsmann. Auch Nathaniel Brown wird wie im finalen Test vor Beginn der WM gegen die USA von Anfang an spielen. "Er wird spielen und in dem schönen Stadion beginnen", sagte Nagelsmann. Auch Jamal Musiala steht gegen Curacao in der Startelf. "Er braucht Einsatzzeit, er hat sich jetzt schon von Training zu Training gesteigert. Wir vertrauen ihm total. Wir brauchen Jamal, um eine richtig gute WM zu spielen", sagte der Bundestrainer.

Ein Duell der Generationen

Das Duell mit dem WM-Neuling verglich Nagelsmann mit einer Partie im DFB-Pokal. "Sie gehen nicht als Favorit in das Turnier. Das macht sie gefährlich. Das ist wie im DFB-Pokal, wo es immer wieder David-gegen-Goliath-Geschichten gibt." Pavlović wird abermals im Mittelfeld an der Seite von Felix Nmecha erwartet. "Es macht unglaublich viel Spaß mit Felix, wir verstehen uns auf und neben dem Platz top", sagte Pavlovic. "Es macht Spaß mit ihm zu kombinieren, er ist ein top top Fußballer, der offensiv wie defensiv sehr sehr gute Arbeit leistet. Am meisten Spaß machen diese Tiki-Taka-Kombinationen ab und zu. Macht richtig Bock mit ihm zu spielen."

An der Seitenlinie kommt es zu einem Duell des ältesten und jüngsten Trainers der WM - 40 Jahre liegen zwischen Nagelsmann und dem 78 Jahre alten Niederländer Dick Advocaat, der Curacao trainiert. "Er ist ein cooler Coach. Ihre Qualifikation ist eine tolle Geschichte: Großes Kompliment für seine Arbeit!", sagte Nagelsmann. Wenig später, im Rahmen der Pressekonferenz von Curacao, gab Advocaat die Komplimente zurück. "Er ist ein fantastischer Trainer. Jung, berühmt, in so jungem Alter. Da muss man wirklich ungeheuer begabt sein", sagte Advocaat über Nagelsmann. Alles ist also gerichtet für das Generationenduell.