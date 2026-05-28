DFB und TARGOBANK bauen Partnerschaft aus

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die TARGOBANK bauen ihre Zusammenarbeit aus. Mit der erweiterten Kooperation stärken beide Seiten die gesamte Breite des Fußballs - vom Spitzensport bis in den Nachwuchs - und wollen seine verbindende Rolle in der Gesellschaft gezielt fördern.

Die Partnerschaft umfasst künftig den DFB-Dachverband, die Männer-Nationalmannschaft, die U 21-Nationalmannschaft, die Futsal-Nationalmannschaft und den Google Pixel Supercup der Frauen. Ab Juli 2026 ist die TARGOBANK zudem Co-Partner des DFB-Pokals. Darüber hinaus wird die bestehende Partnerschaft der OLB mit der Frauen-Nationalmannschaft ab August 2027 auf Ebene der TARGO Deutschland GmbH fortgeführt und auf die U 20-Frauen beziehungsweise U 23-Nationalmannschaft der Frauen ausgeweitet.

"Viele emotionale Fanmomente"

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, erklärt: "Mit der TARGOBANK haben wir künftig wieder einen starken Bankpartner an der Seite unserer Männer-Nationalmannschaft. Damit baut die TARGOBANK ihr Engagement im deutschen Fußball konsequent aus: Bereits seit 2012 begleitet sie uns im DFB-Pokal und hat dabei viele emotionale Fanmomente geschaffen. Über die OLB besteht zudem schon heute eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Frauenfußball. Darüber hinaus unterstützt die TARGOBANK den DFB künftig auch in den Bereichen Nachwuchsfußball und Futsal. Gemeinsam wollen wir weiterhin besondere Erlebnisse für die Fans schaffen und Verantwortung für die Weiterentwicklung des Fußballs übernehmen."

Isabelle Chevelard, CEO der TARGO Deutschland GmbH, sagt: "Der Fußball bringt Menschen zusammen wie kaum ein anderer Sport: im Stadion, vor dem Fernseher oder auf dem Platz im eigenen Viertel. Er schafft Gemeinschaft, verbindet Generationen und gibt vielen Menschen ein Gefühl von Zugehörigkeit. Genau diese Kraft macht ihn für uns zu einem zentralen Engagementfeld. Dank der Partnerschaft mit dem DFB bündeln wir unsere bestehenden Aktivitäten und entwickeln sie konsequent weiter - um den Fußball auf allen Ebenen zu stärken: vom Nachwuchs bis zur Spitze, von der Breite bis zur gesellschaftlichen Wirkung."