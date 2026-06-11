DFB und DFL starten neuen Zertifikatskurs für sportliche Leitungen in Leistungszentren

Die DFL Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bauen ihr gemeinsames Weiterbildungsangebot aus und führen einen neuen Zertifikatskurs für sportliche Leitungen in Leistungszentren ein. Das Angebot soll dazu beitragen, die Qualität der Nachwuchsausbildung in Deutschland nachhaltig weiterzuentwickeln.

Der Zertifikatskurs knüpft an die positiven Erfahrungen aus bisherigen Weiterbildungsformaten wie den DFL/DFB-Diplomen "Management im Profifußball" und "Management im Leistungszentrum" an, die gezielt Schlüsselpositionen in den Klubs stärken sollen. Das neue Angebot legt den Fokus auf die spezifischen Anforderungen der sportlichen Leitung, die für die nachhaltige sportliche Konzeption aller Teams im Leistungszentrum verantwortlich ist. Ziel des neuen Programms ist es, die Teilnehmenden in ihrer Rolle als sportliche Führungspersönlichkeiten weiterzuentwickeln. Dazu zählen insbesondere das Entwickeln und Reflektieren der eigenen Ausbildungskonzeption, das Stärken von Selbst- und Teamführungskompetenzen sowie das professionelle Steuern sportlicher Prozesse und Strukturen.

Durch den modularen Aufbau des Programms - eine Kombination aus digitalen Einheiten, Präsenzphasen und einer individuellen Sparringsphase zur Begleitung im Arbeitsalltag - wird eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis gewährleistet und eine nachhaltige Verankerung der Inhalte in den Klubs ermöglicht. Der Kurs richtet sich an Klubverantwortliche, die bereits aktiv die sportliche Leitung oder eine Bereichsleitung im Leistungszentrum ausüben.

"Weiterer Baustein der gemeinsamen Bildungsinitiativen"

Daniel Feld, Leiter Nachwuchs & Leistungszentren der DFL, erklärt: "Mit diesem Weiterbildungsangebot richten wir uns an eine weitere zentrale Personengruppe in unseren Leistungszentren. Die sportlichen Leitungen prägen die Ausbildungskonzeption, steuern deren Umsetzung und schaffen die Rahmenbedingungen für die Entwicklung zukünftiger Bundesligaspieler. Mit der gezielten Qualifizierung der sportlichen Leitungen verfolgen wir das Ziel, die Klubs bestmöglich bei der Weiterentwicklung ihrer Nachwuchsarbeit zu unterstützen."

Mirko Dismer, DFB-Leiter Fußballentwicklung, sagt: "Unser neuer Zertifikatskurs ist ein weiterer Baustein der gemeinsamen Bildungsinitiativen von DFB und DFL. Gemeinsam mit der FIFA finanzieren wir darüber hinaus drei Stipendien für Bewerber*innen aus dem weiblichen Nachwuchsfußball - entsprechend unserer Strategie 2030 und dem Ziel, besonders die Leistungs- und Förderzentren weiblich zu stärken."