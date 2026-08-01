"Schritt ist unausweichlich": Neuendorf begrüßt Aus für FIFA-Investorenpläne

Der Fußball-Weltverband FIFA hat nach massiver Kritik seine Investorenpläne aufgegeben. Das teilte Präsident Gianni Infantino in einem Statement mit. Zuvor hatten die Kontinentalverbände UEFA, CONCACAF und AFC ihre Ablehnung von Infantinos Vorhaben, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen, geäußert.

"Dieser Schritt der FIFA ist unausweichlich", sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. "Der Versuch, FIFA-Wettbewerbe für private Investoren zu öffnen, ist krachend gescheitert. Das ist unter anderem auch dem sehr geschlossenen Auftreten aller UEFA-Mitgliedsverbände zu verdanken. Die Vorgänge rund um dieses von Gianni Infantino initiierte Projekt müssen jetzt lückenlos aufgeklärt werden. Der FIFA-Präsident hat eigenmächtig, intransparent und letztlich auch unverantwortlich im Sinne des Fußballs gehandelt. Wir müssen gemeinsam mit der UEFA und anderen Konföderationen dafür sorgen, dass bei der FIFA eine grundsätzlich andere Kultur einzieht. Eine Kultur, in der vor allem Entscheidungen wieder von den Mitgliedern in den Gremien diskutiert und getroffen werden."