DFB veröffentlicht Abschlussbericht "Stadioninnovationen" für 2025/26

Innovationen für einen sicheren, nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadionbetrieb: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Bundesliga veröffentlichen den Abschlussbericht der Projektgruppe "Stadioninnovationen" der Saison 2025/26. Darin werden die Ergebnisse des fünften Projektzyklus der gemeinsamen Initiative zur Förderung innovativer Technologien und Dienstleistungen im Stadion-, Sicherheits- und Veranstaltungsbereich vorgestellt. Der Bericht gibt einen umfassenden Einblick in aktuelle Entwicklungen, Pilotprojekte und Erkenntnisse aus der Praxis.

Seit der Gründung der Projektgruppe im Jahr 2021 dient die Initiative als Plattform, um neue Technologien gemeinsam mit Clubs und Innovationsanbietern zu testen, zu bewerten und die gewonnenen Erkenntnisse innerhalb des deutschen Profifußballs zu teilen. Ziel ist es, den Innovationsgrad deutscher Stadien kontinuierlich zu erhöhen und Clubs bei der Weiterentwicklung ihrer Sicherheits- und Veranstaltungskonzepte zu unterstützen.

Acht Pilotprojekte

Im aktuellen Saisonbericht stehen acht Pilotprojekte im Mittelpunkt, die an zwölf Standorten erprobt wurden. Vorgestellt werden unter anderem digitale Parkraumlösungen, Systeme zur Personalerfassung und Qualifikationsprüfung, Plattformen für Sicherheits- und Organisationsprozesse, Wetterberatung für mehr Publikumssicherheit, KI-gestütztes Crowd-Management, Alarmierungs- und Meldesysteme sowie flexible Rollstuhlplatzsysteme. Ergänzt wird der Bericht durch Beiträge zu aktuellen Entwicklungen in der Stadionsicherheit, zur Rolle von Nachhaltigkeit im Stadionbetrieb sowie zur Möglichkeit, sicherheitsbezogene Innovationsprojekte im Rahmen der Kompensation von Verbandsstrafen einzusetzen.

Der Saisonbericht soll dabei nicht nur die Ergebnisse des vergangenen Projektzyklus dokumentieren, sondern auch Impulse für die Weiterentwicklung eines sicheren und nachhaltigen Stadionbetriebs geben.

Hier gibt es den Abschlussbericht zum Download: Abschlussbericht der Projektgruppe "Stadioninnovationen” Projektzyklus 2025/26