WM 2026: DFB.TV berichtet hautnah rund um die Nationalmannschaft

Der am 22. Mai gestartete Sender DFB.TV intensiviert seine WM-Berichterstattung rund um die deutsche Nationalmannschaft und bietet allen Fans ein großes multimediales Contentangebot auf allen relevanten Plattformen. Kurz vor dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika (2:0) hat sich der Sender ein umfangreiches WM-Highlightpaket von MagentaTV gesichert, das ausgewählte Spielszenen und emotionale Turniermomente auf DFB.TV erlebbar macht. Dieses Paket umfasst 104 redaktionell gestaltete Highlights der WM-Spiele, mehr als 300 inhaltlich gewichtete Topszenen mit "Near-Live"-Charakter sowie originäre MagentaTV-Inhalte aus dem Studiobetrieb, Interviews und Expertisen.

Darüber hinaus setzt DFB.TV auf eine tägliche, eigenproduzierte Berichterstattung direkt aus dem Umfeld der Nationalmannschaft mit geplanten Liveschalten in das neue Sendestudio in Hamburg. Die Zuschauer erhalten exklusive und hautnahe Einblicke aus dem Team Base Camp in Winston-Salem und aus dem German House of Soccer (GHOS) in New York. Ergänzt wird das redaktionelle Angebot durch umfangreiches FIFA-Bildmaterial. Bereits aktuell im Programm und zur Einstimmung auf das Turnier zeigt DFB.TV deutsche WM-Klassiker mit unvergessenen Höhepunkten der Nationalmannschaft.

Ein weiterer Schwerpunkt während der WM liegt auf der engen Zusammenarbeit mit den DFB-Partnern. Im Rahmen redaktioneller Kooperationen entstehen innovative Formate wie tägliche DFB-WM-News - präsentiert von EDEKA -, die sportliche Inhalte mit unterhaltenden Elementen und Markenintegration verbinden. Die umfassende WM-Berichterstattung trifft auch auf großes Interesse bei Marken. Zu den Werbepartnern zählen unter anderem adidas, VW, Zalando und Aral, die das Umfeld gezielt für ihre Markenkommunikation nutzen. Mit dem umfassenden Ausbau seines Angebots positioniert sich DFB.TV als zentrale Anlaufstelle für alle Inhalte rund um die deutsche Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft.

"Hochwertiges ergänzendes WM-Angebot"

Kay Dammholz, Geschäftsführer DFB.TV und Director Medienrechte beim DFB, sagt: "Die positive Anspannung, die gerade unsere Spieler in den USA spüren, überträgt sich gerade auch auf das Team von DFB.TV. Wir haben mit unseren DFB-eigenen Inhalten sowie zusätzlich erworbenen Rechten beste redaktionelle Voraussetzungen für ein hochwertiges ergänzendes WM-Angebot und ein tolles Erlebnis für alle Fußballfans in Deutschland geschaffen."

Auch in der Distribution hat DFB.TV seine Reichweite signifikant ausgebaut: Das Angebot ist mittlerweile neben DFB.TV+ auf DAZN, HD+, Sky/WOW, Vodafone, Zattoo und Ocilion verfügbar. Parallel dazu wurde die neue Plattform DFB.TV+ weiter gestärkt. Die App ist nun im Apple App Store verfügbar und kann zudem auf Samsung TV und Android TV sowie im Browser genutzt werden.

Gisbert Wundram, Geschäftsführer DFB.TV und Geschäftsführer der SPORTAINMENT Media Group GmbH & Co. KG, sagt: "Exakt drei Tage vor dem Eröffnungsspiel haben wir unser neues Studio in Hamburg fertiggestellt, aus dem wir sehr umfangreich täglich von der Nationalmannschaft berichten. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Distributionspartnern sehr auf die nächsten Wochen."