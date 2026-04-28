Fan-Infos für das DFB-Pokalfinale in Berlin
Stand: 28.04.2026, 18 Uhr
FC Bayern München – VfB Stuttgart, 23. Mai 2026, 20 Uhr, Olympiastadion Berlin
Damit du dich voll und ganz auf die einzigartige Atmosphäre, die Farben deiner Mannschaft und die großen Momente konzentrieren kannst, findest du hier alle wichtigen Fan-Infos - von der Anreise bis ins Stadion. Bereite dich bestens vor und erlebe ein Finale, das du nie vergessen wirst.
Wir empfehlen ausdrücklich die Anreise per ÖPNV.
Gute Nachricht: Ab 14 Uhr (zwei Stunden vor Stadionöffnung) gilt die Eintrittskarte als Fahrkarte im Berliner Nahverkehr.
FC Bayern-Fans: S3 ab S+U Alexanderplatz → Haltestelle "Olympiastadion" (Hinweisschildern "Olympischer Platz" folgen)
VfB-Fans: U-Bahnen → Haltestelle "Olympiastadion" (Hinweisschildern "Coubertinplatz" folgen)
Ihren CO₂-Ausstoß können Sie unter umweltmobilcheck.de berechnen. Wir freuen uns außerdem über Ihre Teilnahme an der Zuschauer*innenbefragung (Link erhalten Sie gesondert per Mail).
Fanbusse
- FC Bayern München: Preußen Allee & Olympische Straße
- VfB Stuttgart: Heerstraße & Jesse-Owens-Allee
Taxi Drop-Off
- Eingang Ost: Olympische Straße
- Eingang Süd: Flatowallee
Parkplatz PO 5
Für Fans mit Behindertenparkausweis + Eintrittskarte.
FC Bayern München: private Veranstaltung am Potsdamer Platz (tbc)
VfB Stuttgart: Alexanderplatz (tbc)
Ökumenischer Gottesdienst: 12 Uhr, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche - alle Fans sind herzlich Willkommen!
DFB-Pokal Fan-Fest: Ab 13 Uhr auf dem Olympischen Platz - mit Bühnenprogramm, Foodtrucks und Mitmachaktionen.
Erlaubt (teilweise mit Anmeldung):
- Fahnen (bis 2 m, mit Plastik-Leerrohr)
- Banner & Zaunfahnen (nur in den Kurven)
- Angemeldete: Trommeln, Schwenkfahnen, Doppelhalter, Spruchbänder
Alle Sonderutensilien sind im Vorfeld über Fanbeauftragte zu beantragen.
Stadion öffnet: 16 UHR
Anpfiff: 20 UHR
Ticket-Clearingstellen
- Eingang Ost (Osttorvorplatz, Eingang Football Village und "Ebay-Bude")
- Eingang Süd (Coubertinplatz)
Tickethinterlegungen
- DFB: Olympischer Platz Kassencontainer Blickrichtung Stadion
- Ticket Info Point FC Bayern München: Olympischer Platz
- Ticket Info Point VfB Stuttgart: Coubertinplatz
Alle geöffnet von 16 - 20 Uhr
Verpflegung
- Vollbierverkauf
- Bezahlung ausschließlich mit Karte möglich
Erlaubt
- Kleine Snacks & Tetrapaks bis 0,25 l
- Fahnen, Banner, angemeldete Fanartikel
- Powerbank, private Kamera
- Taschenschirm, Fernglas, Sitzkissen
- Medikamente, 1 Feuerzeug
Genaue Infos zu den erlaubten Gegenständen finden Sie zeitnah auf DFB.de.
Nicht erlaubt
- Drogen, Alkohol, Dosen, Glasflaschen
(kein Haarspray oder Parfum)
- Pyrotechnik, Vuvuzelas, Konfetti, Marker und Filzstifte
- Profikameras, Selfiesticks
- Tiere (außer Assistenzhunde), Kinderwagen
- Sperrige oder gefährliche Gegenstände
- Diskriminierendes Material jeglicher Art
ACHTUNG!
Lassen Sie Taschen und Gepäck zu Hause!
Ausschließlich Taschen und Gepäckstücke, die kleiner als DIN A 4 sind, dürfen mit ins Stadion!
Rollstuhlfahrer*innen
Eingang Süd - Rollstuhlfahrer Eingang, Zuwegung über Zufahrt PO5
Eingang Ost - linke Seite gemeinsam mit VIP-Eingang
Blindenreportage
- Audiogeräte-Ausgabe: Block A.1
Toiletten
- Barrierefrei: hinter Blöcken G, K, Q, T & vor Block R
- "Toilette für Alle": außen bei Block G
Für alle, die sich unwohl fühlen oder Hilfe benötigen:
Das Team "Wo ist Lotte" ist im Stadion unterwegs
(pinke Westen mit Aufdruck "Awareness-Team")
Mit dem Codewort "Wo ist Lotte?" erhalten Sie Unterstützung - bei DFB-, Stadion- oder Sicherheitspersonal.
Tel.: 0151 167 88 111 (am Spieltag: ab 14 Uhr bis eine Stunde nach Abpfiff)
fanbelange@dfb.de (für Hinweise nach dem Spiel)
Fanbeauftragte und Streetworker von DFB, FC Bayern München und VfB Stuttgart sind im Stadion präsent.
Bei Fragen oder Problemen: Einfach ansprechen!
Telefon DFB Fanbelange (nur am Spieltag): 0151 167 88 111