Foto: Thomas Böcker/DFB

Fan-Infos für das DFB-Pokalfinale in Berlin

Stand: 28.04.2026, 18 Uhr

FC Bayern München – VfB Stuttgart, 23. Mai 2026, 20 Uhr, Olympiastadion Berlin

Damit du dich voll und ganz auf die einzigartige Atmosphäre, die Farben deiner Mannschaft und die großen Momente konzentrieren kannst, findest du hier alle wichtigen Fan-Infos - von der Anreise bis ins Stadion. Bereite dich bestens vor und erlebe ein Finale, das du nie vergessen wirst.

  1. Wir empfehlen ausdrücklich die Anreise per ÖPNV.

    Gute Nachricht: Ab 14 Uhr (zwei Stunden vor Stadionöffnung) gilt die Eintrittskarte als Fahrkarte im Berliner Nahverkehr.  

    FCBayern-Fans: S3 ab S+U Alexanderplatz → Haltestelle "Olympiastadion" (Hinweisschildern "Olympischer Platz" folgen)

    VfB-Fans: U-Bahnen → Haltestelle "Olympiastadion" (Hinweisschildern "Coubertinplatz" folgen)  
      

    Ihren CO₂-Ausstoß können Sie unter umweltmobilcheck.de berechnen. Wir freuen uns außerdem über Ihre Teilnahme an der Zuschauer*innenbefragung (Link erhalten Sie gesondert per Mail).  

  2. Fanbusse

    • FC Bayern München: Preußen Allee & Olympische Straße   
    • VfB Stuttgart: Heerstraße & Jesse-Owens-Allee  

    Taxi Drop-Off  

    • Eingang Ost: Olympische Straße  
    • Eingang Süd: Flatowallee  
        

    Parkplatz PO 5

    Für Fans mit Behindertenparkausweis + Eintrittskarte.

  3. FC Bayern München: private Veranstaltung am Potsdamer Platz (tbc)  

    VfB Stuttgart: Alexanderplatz (tbc)  

    Ökumenischer Gottesdienst: 12 Uhr, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche - alle Fans sind herzlich Willkommen!  

    DFB-Pokal Fan-Fest: Ab 13 Uhr auf dem Olympischen Platz - mit Bühnenprogramm, Foodtrucks und Mitmachaktionen.

  4. Erlaubt (teilweise mit Anmeldung):  

    • Fahnen (bis 2 m, mit Plastik-Leerrohr)  
    • Banner & Zaunfahnen (nur in den Kurven)  
    • Angemeldete: Trommeln, Schwenkfahnen, Doppelhalter, Spruchbänder  

    Alle Sonderutensilien sind im Vorfeld über Fanbeauftragte zu beantragen.  

  5. Stadionöffnet: 16 UHR 
    Anpfiff: 20 UHR 

    Ticket-Clearingstellen  

    • Eingang Ost (Osttorvorplatz, Eingang Football Village und "Ebay-Bude")  
    • Eingang Süd (Coubertinplatz)  

    Tickethinterlegungen  

    • DFB: Olympischer Platz  Kassencontainer Blickrichtung Stadion
    • Ticket Info Point FC Bayern München: Olympischer Platz  
    • Ticket Info Point VfB Stuttgart: Coubertinplatz 

    Alle geöffnet von 16 - 20 Uhr  

    Verpflegung 

    • Vollbierverkauf  
    • Bezahlung ausschließlich mit Karte möglich  

  6. Erlaubt

    • Kleine Snacks & Tetrapaks bis 0,25 l  
    • Fahnen, Banner, angemeldete Fanartikel  
    • Powerbank, private Kamera  
    • Taschenschirm, Fernglas, Sitzkissen  
    • Medikamente, 1 Feuerzeug  

    Genaue Infos zu den erlaubten Gegenständen finden Sie zeitnah auf DFB.de.

    Nicht erlaubt  

    • Drogen, Alkohol, Dosen, Glasflaschen   
      (kein Haarspray oder Parfum)  
    • Pyrotechnik, Vuvuzelas, Konfetti, Marker und Filzstifte  
    • Profikameras, Selfiesticks  
    • Tiere (außer Assistenzhunde), Kinderwagen  
    • Sperrige oder gefährliche Gegenstände  
    • Diskriminierendes Material jeglicher Art 

    ACHTUNG!

    Lassen Sie Taschen und Gepäck zu Hause!

    Ausschließlich Taschen und Gepäckstücke, die kleiner als DIN A 4 sind, dürfen mit ins Stadion!

  7. Rollstuhlfahrer*innen

    Eingang Süd - Rollstuhlfahrer Eingang, Zuwegung über Zufahrt PO5  

    Eingang Ost - linke Seite gemeinsam mit VIP-Eingang 

    Blindenreportage  

    • Audiogeräte-Ausgabe: Block A.1  

    Toiletten

    • Barrierefrei: hinter Blöcken G, K, Q, T & vor Block R  
    • "Toilette für Alle": außen bei Block G  

  8. Für alle, die sich unwohl fühlen oder Hilfe benötigen:  

    Das Team "Wo ist Lotte" ist im Stadion unterwegs   
    (pinke Westen mit Aufdruck "Awareness-Team")  

    Mit dem Codewort "Wo ist Lotte?" erhalten Sie Unterstützung - bei DFB-, Stadion- oder Sicherheitspersonal.  

    Tel.: 0151 167 88 111  (am Spieltag: ab 14 Uhr bis eine Stunde nach Abpfiff)  

    fanbelange@dfb.de (für Hinweise nach dem Spiel)

  9. Fanbeauftragte und Streetworker von DFB, FC Bayern München und VfB Stuttgart sind im Stadion präsent. 

    Bei Fragen oder Problemen: Einfach ansprechen!  

    Telefon DFB Fanbelange (nur am Spieltag): 0151 167 88 111 

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