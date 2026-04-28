Wir empfehlen ausdrücklich die Anreise per ÖPNV.

Gute Nachricht: Ab 14 Uhr (zwei Stunden vor Stadionöffnung) gilt die Eintrittskarte als Fahrkarte im Berliner Nahverkehr.

FC Bayern-Fans: S3 ab S+U Alexanderplatz → Haltestelle "Olympiastadion" (Hinweisschildern "Olympischer Platz" folgen)

VfB-Fans: U-Bahnen → Haltestelle "Olympiastadion" (Hinweisschildern "Coubertinplatz" folgen)



Ihren CO₂-Ausstoß können Sie unter umweltmobilcheck.de berechnen. Wir freuen uns außerdem über Ihre Teilnahme an der Zuschauer*innenbefragung (Link erhalten Sie gesondert per Mail).