DFB-Campus

Führungen am DFB-Campus

20.04.2026
Die Heimat des deutschen Fußballs aus der Vogelperspektive: der DFB-Campus in Frankfurt Foto: Getty Images

Der Deutscher Fußball-Bund (DFB) öffnet die Türen seines Campus für interessierte Besucherinnen und Besucher: Ab sofort werden regelmäßig professionelle Führungen über den DFB-Campus in Frankfurt angeboten. Ob Fußballfans, Architekturinteressierte oder Neugierige - die Campus-Führungen bieten allen Besucherinnen und Besuchern spannende Einblicke in die Heimat des deutschen Fußballs.

Die Buchung ist hier über den Ticketshop möglich.

Das erwartet euch:

  • Blick hinter die Kulissen des DFB-Campus
  • Wissenswertes rund um den deutschen Fußball
  • Einblicke in Architektur, Nutzung und Alltag am Campus

Gruppengrößen und Ticketpreise:

Die maximale Gruppengröße für Campus-Führungen liegt bei 25 Personen. Bei größeren Gruppen erfolgt eine Aufteilung auf Teilgruppen und mehrere Guides. Die Ticketpreise betragen für die angebotenen Slots:

  • Kinder: 10 €

  • Erwachsene: 15 €

Die Tickets können bequem über den offiziellen Ticketshop DFB-Campus - Führungen gebucht werden. Da sich das Führungsangebot stets nach der Auslastung und Nutzung des Hauses richtet, werden die Campus-Führungen hauptsächlich samstags, sonntags und feiertags angeboten.

Die aktuelle Ausgabe des DFB-Journals befasst sich ausführlich mit dem DFB-Campus.

Kategorien: DFB-Campus, DER DFB

Autor: dfb

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