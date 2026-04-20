DFB-Campus
Führungen am DFB-Campus
Der Deutscher Fußball-Bund (DFB) öffnet die Türen seines Campus für interessierte Besucherinnen und Besucher: Ab sofort werden regelmäßig professionelle Führungen über den DFB-Campus in Frankfurt angeboten. Ob Fußballfans, Architekturinteressierte oder Neugierige - die Campus-Führungen bieten allen Besucherinnen und Besuchern spannende Einblicke in die Heimat des deutschen Fußballs.
Die Buchung ist hier über den Ticketshop möglich.
Das erwartet euch:
- Blick hinter die Kulissen des DFB-Campus
- Wissenswertes rund um den deutschen Fußball
- Einblicke in Architektur, Nutzung und Alltag am Campus
Gruppengrößen und Ticketpreise:
Die maximale Gruppengröße für Campus-Führungen liegt bei 25 Personen. Bei größeren Gruppen erfolgt eine Aufteilung auf Teilgruppen und mehrere Guides. Die Ticketpreise betragen für die angebotenen Slots:
Kinder: 10 €
Erwachsene: 15 €
Die Tickets können bequem über den offiziellen Ticketshop DFB-Campus - Führungen gebucht werden. Da sich das Führungsangebot stets nach der Auslastung und Nutzung des Hauses richtet, werden die Campus-Führungen hauptsächlich samstags, sonntags und feiertags angeboten.
Die aktuelle Ausgabe des DFB-Journals befasst sich ausführlich mit dem DFB-Campus.
Kategorien: DFB-Campus, DER DFB
Autor: dfb
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