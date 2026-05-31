Christian Wörns verlängert beim DFB

Er hat die U 19-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft nach Wales geführt. Nun verlängert der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Vertrag von Christian Wörns. Der Cheftrainer des Jahrgangs 2007 bleibt weiterhin im Übergangsbereich, also im Zwei-Jahres-Zyklus der U 18- und U 19-Nationalmannschaft, tätig.

"Ich freue mich sehr über die weitere Zusammenarbeit", sagt Wörns. "Mein voller Fokus liegt auf dem Jahrgang 2007 und der anstehenden EM. Wir wollen das Turnier ordentlich über die Bühne bringen. Unser Ziel ist es, mindestens das Halbfinale zu erreichen."

Wörns: "Konzentrieren uns voll auf Wales"

Mit Blick auf die Zeit danach und seinen Wechsel zur neuen U 18-Nationalmannschaft ergänzt Wörns: "Nach der Sommerpause starten wir mit vollem Elan gemeinsam mit dem Jahrgang 2009. Einige der Spieler kenne ich schon aus dem Wintertrainingslager. Auch das ist eine interessante Gruppe – aber aktuell noch Zukunftsmusik. Wir konzentrieren uns in den nächsten Wochen voll auf die Spiele in Wales."

Kai Krüger, Leiter der Junioren-Nationalmannschaften, sagt: "Wir sind unheimlich froh, dass wir den Vertrag mit Christian verlängern konnten. Mit ihm haben wir einen Trainer in diesem neuralgischen Altersbereich, der weiß, welche Schritte auf dem Weg zum großen Ziel 'Fußballprofi' notwendig sind. Christian gibt unseren Talenten wesentliche Werte und Hilfestellungen mit auf ihre Reise und hat bewiesen, dass er spätere A-Nationalspieler auf ihrem Weg nachhaltig mitentwickeln kann. Gemeinsam freuen wir uns auf die anstehenden Aufgaben und gehen sie mit Optimismus und Begeisterung an!"

EM-Start am 28. Juni gegen Dänemark

Wörns arbeitet seit sieben Jahren beim Verband. Nach seinem Karriereende trainierte der frühere Abwehrspieler zunächst Jugendliche in den Nachwuchsabteilungen von mehreren Profiklubs wie dem FC Augsburg oder dem TSV 1860 München.

Mit den Nachwuchsnationalspielern des Jahrgangs 2007 gelang ihm im März die Qualifikation für die EM. Bevor das Turnier für die deutsche Auswahl am 28. Juni mit dem Spiel gegen Dänemark beginnt, versammelt Wörns das Team noch zu einem einwöchigen Trainingslager. Die Kadernominierung ist für den 8. Juni geplant.