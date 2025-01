// U 18-Junioren

U 18 unterliegt Tschechien in Unterzahl

Die U 18 hat das Vier-Nationen-Turnier in Spanien mit einer Niederlage abgeschlossen. In dem letzten Spiel unterlag die Auswahl von DFB-Trainer Hanno Balitsch in San Pedro del Pinatar dem Nachwuchs Tschechiens in Unterzahl mit 1:4.