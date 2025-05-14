U 18-Junioren
U 18 siegt zum Saisonabschluss gegen Dänemark
Die deutsche U 18-Junioren-Nationalmannschaft hat ihre Saison mit einem Sieg abgeschlossen. Im Jahnstadion von Göttingen setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Wörns im letzten Länderspiel 2024/2025 mit 1:0 (1:0) gegen Dänemark durch.
"Es waren zwei verschiedene Halbzeiten, in der ersten haben wir kaum etwas zugelassen und haben es vorne verpasst, das eine oder andere Tor nachzulegen", sagte Christian Wörns. "Zur Pause haben wir bis auf einen Feldspieler komplett gewechselt und danach waren die Dänen besser. Das Spiel war auch die Gelegenheit für Spieler, sich zu zeigen. Punktuell bin ich mit dem Auftritt zufrieden, manche Spieler müssen aber noch nachlegen."
Der Siegtreffer für die DFB-Auswahl fiel bereits in der ersten Minute, als Kilian Sauck den Ball im Anschluss an eine abgewehrte Ecke sehenswert in den Winkel schlenzte. Die Länderspielsaison endete so mit sechs Siegen, einem Remis und lediglich einer Niederlage.
Kategorien: U 18-Junioren
Autor: dfb
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