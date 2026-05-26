U 18-Junioren
U 18 unterliegt in Tunesien
Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat im letzten Länderspiel des Jahres eine Niederlage kassiert. Über 3x45 Minuten unterlag die Mannschaft von DFB-Trainer Hanno Balitsch im Radès Olympique Stadium der Auswahl Tunesiens mit 1:2 (0:1, 0:2).
Die Gastgeber gingen bereits in der 17. Minute durch Yassine Chaabeni in Führung, die Louay Ghodbene im zweiten Drittel erhöhen konnte. Robin Stolpe von Hannover 96 gelang in der 94. Minute lediglich der Anschlusstreffer.
Die U 18-Junioren erreichten in dieser Spielzeit den Einzug in die zweite EM-Qualifikationsrunde, in der sie in der kommenden Saison als U 19 nach dem Ticket für die EM 2027 in Tschechien greifen.
Kategorien: U 18-Junioren
Autor: dfb
U 18 testet in Tunesien
Die deutsche U 18-Nationalmannschaft trifft sich vom 24. bis zum 28. Mai zu einem letzten Lehrgang in Radès. Dabei bestreitet sie heute (ab 17 Uhr) ein Länderspiel gegen Gastgeber Tunesien in Radès.
Ben Hawighorst: Mein Tag am DFB-Campus
20.000 Übernachtungen haben bislang auf dem DFB-Campus stattgefunden, 2500 Trainingseinheiten. Das Gros davon fällt auf die Junior*innen-Teams des DFB. Wie erleben die Spieler den Campus und seine Sportanlagen? U 18-Kapitän Ben Hawighorst berichtet.
Remis gegen Österreich reicht U 18 zum Weiterkommen
Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat im entscheidenden Spiel der ersten Qualifikationsrunde für die U 19-EURO 2027 einen kühlen Kopf bewahrt und mit einem 2:2 gegen Gastgeber Österreich den Einzug in die nächste Runde sichergestellt.