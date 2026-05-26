U 18 unterliegt in Tunesien

Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat im letzten Länderspiel des Jahres eine Niederlage kassiert. Über 3x45 Minuten unterlag die Mannschaft von DFB-Trainer Hanno Balitsch im Radès Olympique Stadium der Auswahl Tunesiens mit 1:2 (0:1, 0:2).

Die Gastgeber gingen bereits in der 17. Minute durch Yassine Chaabeni in Führung, die Louay Ghodbene im zweiten Drittel erhöhen konnte. Robin Stolpe von Hannover 96 gelang in der 94. Minute lediglich der Anschlusstreffer.

Die U 18-Junioren erreichten in dieser Spielzeit den Einzug in die zweite EM-Qualifikationsrunde, in der sie in der kommenden Saison als U 19 nach dem Ticket für die EM 2027 in Tschechien greifen.