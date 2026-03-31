Remis gegen Österreich reicht U 18 zum Weiterkommen

Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat im entscheidenden Spiel der ersten Qualifikationsrunde für die U 19-EURO 2027 einen kühlen Kopf bewahrt und den Einzug in die nächste Runde sichergestellt, den Gruppensieg aber in den Schlussminuten noch verpasst. Das Team von DFB-Trainer Hanno Balitsch kam in der dritten Partie beim Miniturnier in Österreich gegen die Gastgaber zu einem 2:2 (1:1).

Mit vier Punkten belegt die DFB-Auswahl wegen des verlorenen direkten Vergleichs mit Israel schließlich den dritten Tabellenplatz - und darf als U 19 in der kommenden Saison in der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Liga A auf die Jagd nach dem EM-Ticket gehen.

"Ich bin zufrieden. Die Jungs haben gegen den Vizeweltmeister ein gutes Spiel gezeigt. Wir waren über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft. Das war eine super Reaktion nach dem schwachen Spiel gegen Israel. Am Ende hätten wir den Sieg verdient gehabt, mussten aber den späten Elfmetertreffer hinnehmen. Wir haben mit unserem Auftritt heute die Latte hochgesetzt und wollen genau da in der nächsten Qualifikationsrunde weitermachen", sagte Balitsch nach der Partie.

Savic schockt DFB-Nachwuchs nur kurz

Im Stadion Wiener Neustadt südlich der österreichischen Hauptstadt Wien entwickelte sich zwischen den beiden geografischen Nachbarn ein sehr intensives Duell mit Feldvorteilen für die deutsche Mannschaft. Der Nachwuchs Österreichs nutze aber als erstes seine Chancen aus und ging durch Sergej Savic in Front (33.).

Durch die Führung Bosnien und Herzegowinas in der Parallelbegegnung gegen Israel (Endstand 1:1) stand die deutsche Mannschaft zwischenzeitlich vor dem Aus in der EM-Qualifikation, zeigte aber die richtige Reaktion: Einen stark getretenen Freistoß von Ebu Bekir Is lenkte der österreichische Torwart Paul Scharner gerade noch an den Pfosten (35.). Eine Minute später stand Is wieder im Blickpunkt, diesmal wurde er von Nico Masching im Strafraum gefoult (36.). Den fälligen Strafstoß verwandelte Alexander Staff sicher zum Ausgleich (37.).

Theuer-Tor zahlt sich doch nicht aus

In der zweiten Halbzeit ließ die deutsche Führung nicht lange auf sich warten: Nach einem Eckstoß auf den zweiten Pfosten brachte Maximilian Theuer den Ball per Kopf wieder gefährlich ins Zentrum, von dort aus prallte der Ball aus kürzester Distanz ins Tor. Österreich gab sich jedoch nicht geschlagen und wäre ebenfalls nach einem Kopfball im Anschluss einen Eckballes durch Masching beinahe zum Torerfolg gekommen (58.). Vom Innenpfosten sprang der Ball in die Arme von DFB-Schlussmann Tjark Möbius.

In der Folgezeit wiegte die Begegnung hin und her mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Deutschland verteidigte lange seine Führung und schnupperte am Gruppensieg, bis Yil Gashi der Ball bei einer Flanke aus kurzer Distanz im Strafraum unglücklich an den Arm sprang (88.). Den fälligen Elfmeter verwandelte Nicolas Jozepovic (90.) zum 2:2-Endstand.