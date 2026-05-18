U 18-Junioren
Balitsch nominiert Kader für Tunesien-Spiel
Die deutsche U 18-Nationalmannschaft trifft sich zum letzten Lehrgang in dieser Saison. Vom 24. bis zum 28. Mai leitet DFB-Trainer Hanno Balitsch die Maßnahme im tunesischen Radès bei Tunis, bei der die DFB-Auswahl am 26. Mai (ab 18.30 Uhr) ein Länderspiel über dreimal 45 Minuten im Stade Olympique Radès gegen Gastgeber Tunesien bestreitet. Dafür hat Balitsch heute seinen 23-köpfigen Kader nominiert.
"Wir wollen das letzte Länderspiel im U 18-Jahr noch einmal nutzen, um vorrangig Spieler zu sehen, die noch nicht bei uns gewesen sind oder nach einer Verletzung länger nicht das Nationaltrikot anhatten", sagt Balitsch. "In Tunis auf Tunesien zu treffen, wird für Spieler, wie für uns als Mannschaft dabei eine spannende Herausforderung werden und uns wieder einen Schritt weiterbringen."
Die U 18 erreichte in dieser Spielzeit den Einzug in die zweite EM-Qualifikationsrunde, in der sie in der kommenden Saison als U 19 nach dem Ticket für die EM 2027 in Tschechien greifen.
Kategorien: U 18-Junioren
Autor: dfb
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