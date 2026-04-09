DFB-Campus

Ben Hawighorst: Mein Tag am DFB-Campus

09.04.2026
Kurze Pause: Ben Hawighorst in seinem Zimmer auf dem DFB-Campus Foto: Teresa Kilian/DFB

20.000 Übernachtungen haben bislang auf dem DFB-Campus stattgefunden, 2500 Trainingseinheiten. Das Gros davon fällt auf die Junior*innen-Teams des DFB, die den Campus regelmäßig nutzen. Wie erleben die Spieler den Campus und seine Sportanlagen? U 18-Kapitän Ben Hawighorst hat es aufgeschrieben.

Zum vollständigen Bericht im DFB-Journal

Kategorien: DFB-Campus, U 18-Junioren

Autor: dfb

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