DFB-Campus
Ben Hawighorst: Mein Tag am DFB-Campus
20.000 Übernachtungen haben bislang auf dem DFB-Campus stattgefunden, 2500 Trainingseinheiten. Das Gros davon fällt auf die Junior*innen-Teams des DFB, die den Campus regelmäßig nutzen. Wie erleben die Spieler den Campus und seine Sportanlagen? U 18-Kapitän Ben Hawighorst hat es aufgeschrieben.
Zum vollständigen Bericht im DFB-Journal
Kategorien: DFB-Campus, U 18-Junioren
Autor: dfb
"Der Campus bringt Menschen zusammen"
Der Bau des DFB-Campus war für den DFB ein Projekt von historischer Dimension. Im DFB-Journal sprechen Generalsekretär Dr. Holger Blask und Schatzmeister Stephan Grunwald über erfüllte Erwartungen, besondere Orte und die Bedeutung für den Fußball.
Remis gegen Österreich reicht U 18 zum Weiterkommen
Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat im entscheidenden Spiel der ersten Qualifikationsrunde für die U 19-EURO 2027 einen kühlen Kopf bewahrt und mit einem 2:2 gegen Gastgeber Österreich den Einzug in die nächste Runde sichergestellt.
Live bei YouTube: Gegen Österreich um Einzug in nächste Runde
Für die U 18 geht es zum Abschluss der ersten Qualifikationsrunde für die U 19-EM 2027 heute (ab 15 Uhr, live bei YouTube) im Stadion Wiener Neustadt gegen Gastgeber Österreich um Runde zwei.