Für die deutsche U 18-Nationalmannschaft geht es zum Abschluss der ersten Qualifikationsrunde für die U 19-Europameisterschaft 2027 heute (ab 15 Uhr, live bei YouTube) im Stadion Wiener Neustadt gegen Gastgeber Österreich um den Einzug in die nächste Runde.

Die deutsche Aufstellung: Möbius - Abraha, Theuer, Hawighorst (C), Gashi, Is, Staff, Mensah, Tchitchi, Biazid, Berghoff.

Das Team von DFB-Trainer Hanno Balitsch steht nach dem Auftaktsieg gegen Bosnien-Herzegowina (2:1) und der anschließenden Niederlage gegen Israel (1:3) unter Zugzwang, da sich nur die ersten drei Teams der Vierergruppe für die zweite Qualifikationsrunde qualifizieren.

"Wir machen keine Rechenspiele", sagt Hanno Balitsch. "Wir müssen uns steigern und gegen Österreich einfach eine bessere Leistung auf den Platz bringen."