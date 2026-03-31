U 18-Junioren
Live bei YouTube: Gegen Österreich um Einzug in nächste Runde
Für die deutsche U 18-Nationalmannschaft geht es zum Abschluss der ersten Qualifikationsrunde für die U 19-Europameisterschaft 2027 heute (ab 15 Uhr, live bei YouTube) im Stadion Wiener Neustadt gegen Gastgeber Österreich um den Einzug in die nächste Runde.
Die deutsche Aufstellung: Möbius - Abraha, Theuer, Hawighorst (C), Gashi, Is, Staff, Mensah, Tchitchi, Biazid, Berghoff.
Das Team von DFB-Trainer Hanno Balitsch steht nach dem Auftaktsieg gegen Bosnien-Herzegowina (2:1) und der anschließenden Niederlage gegen Israel (1:3) unter Zugzwang, da sich nur die ersten drei Teams der Vierergruppe für die zweite Qualifikationsrunde qualifizieren.
"Wir machen keine Rechenspiele", sagt Hanno Balitsch. "Wir müssen uns steigern und gegen Österreich einfach eine bessere Leistung auf den Platz bringen."
Kategorien: U 18-Junioren
Autor: dfb
Remis gegen Österreich reicht U 18 zum Weiterkommen
Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat im entscheidenden Spiel der ersten Qualifikationsrunde für die U 19-EURO 2027 einen kühlen Kopf bewahrt und mit einem 2:2 gegen Gastgeber Österreich den Einzug in die nächste Runde sichergestellt.
Vier Elfmeter: U 18 unterliegt gegen Israel
Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel der ersten Qualifikationsrunde für die U 19-Europameisterschaft 2027 in der Sportschule Lindabrunn ein 1:3 (0:1) gegen Israel kassiert. Dabei fielen sämtliche Treffer durch Foulelfmeter.
EM-Qualifikation live auf YouTube: U 18 trifft auf Israel
Nach dem knappen Auftakterfolg gegen Bosnien und Herzegowina (2:1) wartet heute (ab 13 Uhr, live bei YouTube) in der ersten Runde der EM-Qualifikation für das U 19-Turnier im kommenden Jahr Israel auf die deutsche U 18-Nationalmannschaft.