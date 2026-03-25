Auftakt geglückt: U 18 besiegt Bosnien und Herzegowina

Die deutsche U 18-Nationalmannschaft ist erfolgreich in die erste Qualifikationsrunde für die U 19-Europameisterschaft 2027 gestartet. Das Team von DFB-Trainer Hanno Balitsch besiegte Bosnien und Herzegowina in der Sportschule Lindabrunn südlich von Wien 2:1 (1:1). Die Tore für das DFB-Team erzielten Alexander Staff (5.) und Yll Gashi (56.). Said Nisic (37.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

"Wir haben heute gegen einen tiefstehenden Gegner gespielt, der immer am Rande des Foulspiels agiert hat", sagte Hanno Balitsch nach der Partie. "Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwergetan, es dann in der zweiten aber besser gemacht und konnten mehr die Tiefe attackieren. Am Ende haben wir uns einen verdienten Sieg erkämpft."

Das deutsche Team startete furios und ging bereits in der fünften Minute in Führung. Jeremiah Mensah spielte einen Pass in den Strafraum auf Alexander Staff, der den Ball gut mitnahm. Die Hereingabe des Stürmers von Eintracht Frankfurt wurde vom Bosnier Niksa Blagojević ins eigene Tor abgefälscht. In der Folge blieb die deutsche Mannschaft tonangebend und kam nach einem Eckball zu ihrer nächsten Gelegenheit. Ben Hawighorst stieg in der Mitte am höchsten, köpfte den Ball jedoch links am Tor vorbei (11). Die erste Chance für Bosnien und Herzegowina hatte der auffällige Kapitän Rijad Telalović. Sein Schuss aus halblinker Position stellte den deutschen Torhüter Tjark Möbius allerdings nicht vor Probleme (20.).

Ausgleich noch vor der Pause

Die nächste Gelegenheit gehörte dann wieder dem deutschen Team. Ein Pass von Tim Schnitzer wurde artistisch von Ebu Is an Staff weitergeleitet. Sein Versuch, den herauseilenden Torhüter Haris Mujanic zu überlupfen, landete jedoch auf dem Tor (35.). Im direkten Gegenzug erzielte Bosnien und Herzegowina den Ausgleich. Ein langer Ball landete bei Said Nisic, der der gesamten deutschen Hintermannschaft davonlief. Er blieb vor Möbius gelassen und bugsierte den Ball zum 1:1 ins deutsche Tor (37.).

Die erste Chance im zweiten Durchgang gehörte Bosnien und Herzegowina. Eine Hereingabe landete bei der Ivan Jelic, der den Ball freistehend annehmen konnte, ihn jedoch mit einem festen Schuss über das Tor zog (55.). Kurz darauf ging die Mannschaft von Hanno Balitsch wieder in Führung. Staff spielte einen Ball halblinks in den Strafraum und eröffnete so eine Eins-gegen-Eins-Situation für Yll Gashi vom FC Bayern München. Gashi blieb vor dem Tor sicher und verwandelte den Ball unten links zum 2:1 (56.) im Eck. Kontergelegenheiten zum 3:1 ließ die deutsche Mannschaft in der Folge liegen (60./66.).

Hektische Nachspielzeit

In der Schlussphase drückte Bosnien und Herzegowina auf den Ausgleich, doch es gelang der deutschen Mannschaft immer wieder, den Schwung aus den Bemühungen der Bosnier zu nehmen, indem sie sich längere Ballbesitzphasen erspielte. Zain Biazid hatte die letzte deutsche Chance, doch sein Schuss aus halblinker Position war zu ungenau (90.+2). In der vierten Minute der Nachspielzeit hatte die bosnische Auswahl dann noch einmal eine große Gelegenheit zum Ausgleich. Ein Freistoß von der rechten Außenbahn wurde direkt aufs Tor gezogen. Möbius konnte den Ball jedoch parieren. Der Nachschuss von Luka Vulin ging über das Tor.

Nach dem Sieg in der Auftaktpartie folgen für die U 18-Nationalmannschaft nun die Partien gegen Israel am Samstag (ab 13 Uhr, live bei YouTube) und gegen Turniergastgeber Österreich am Dienstag (ab 15 Uhr, live bei YouTube). In der Sportschule Lindabrunn südlich von Wien werden die beiden ersten Spiele ausgetragen, zum Turnierabschluss geht es ins Stadion Wiener Neustadt.