Wörns nach Sichtungsturnier: "Wir sind sehr zufrieden"

Christian Wörns blickte zufrieden auf die versammelten 20 Mannschaften der DFB-Landesverbände, als diese sich zur Siegerehrung für das U 18-Sichtungsturnier in der Sportschule Wedau in Duisburg aufgestellt hatten. Denn der U 18-Trainer des DFB und sein Sichterteam hatten von Freitag bis zum heutigen Dienstag gute Partien mit vielversprechenden Talenten erlebt. Auf DFB.de zieht der ehemalige Nationalspieler ein Turnierfazit.

DFB.de: Herr Wörns, Sie haben nun an vier Spieltagen 40 Partien verfolgt, über 320 Spieler waren zu sichten. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Christian Wörns: Wir sind mit den Spielen und den Spielern sehr zufrieden.

DFB.de: Das hört sich erstmal positiv an. Schwingt trotzdem ein "aber" mit?

Wörns: Nein, wir hätten dennoch gerne den ein oder anderen Spieler mehr gesehen, den wir aus dem Verein kennen, aber noch nicht so im Fokus der Nationalmannschaft steht. Doch nicht alle Vereine haben ihre Freigabe erteilt.

DFB.de: Haben sich Spieler hier in Duisburg in den Fokus gespielt, die Sie vorher nicht auf dem Zettel hatten?

Wörns: Ja, auf jeden Fall! Hier sind Spieler in den Fokus gerückt, die wir vorher nicht kannten. Aber das ist auch der Grund dieses Sichtungsturniers.

DFB.de: Was war Ihnen und ihrem Sichterteam besonders wichtig?

Wörns: Mir ist mit das Wichtigste, dass die Spieler über die kompletten vier Tage eine gute Intensität fahren können. Und die Spieler müssen eine gute Mentalität, eine gute Haltung haben.

DFB.de: Wie geht es für die Spieler weiter, die sich besonders hervorgetan haben?

Wörns: Wir als Trainerteam setzen uns jetzt nochmal zusammen, lassen die Spiele von den Jungs Revue passieren, schlafen aber auch nochmal drüber. In den nächsten Tagen zurren wir das aber endgültig fest. Dann werden 26 Spieler - 22 Feldspieler und vier Torhüter - zum nächsten Lehrgang vom 27. bis 30. Oktober am DFB-Campus in Frankfurt eingeladen.

DFB.de: Wie bewerten Sie insgesamt die Talentförderung im U 18-Bereich?

Wörns: Ich finde, dass die Spieler, die hier waren, gut ausgebildet sind. Natürlich gibt es in den Landesverbänden und in den einzelnen Kadern auch ein Gefälle. Aber das ist normal. Trotzdem haben wir viele Spieler herausgezogen, die uns gut gefallen haben.