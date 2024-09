U 18 startet mit Sieg ins Nationen-Turnier

Die deutschen U 18-Junioren sind mit einem Sieg in den Vaclav Jezek Cup gestartet. Im Rahmen des in Tschechien stattfindenden Nationen-Turniers konnte sich die Auswahl von DFB-Trainer Christian Wörns mit 1:0 (1:0) gegen die USA durchsetzen. Im zweiten Spiel trifft der DFB-Nachwuchs am Freitag um 17 Uhr auf die Türkei. Am Sonntag geht es dann um 15 Uhr gegen die tschechische Auswahl.

"Ich freue mich, dass wir einen guten Start hingelegt haben mit neuem Team, neuem Staff und neuem Umfeld. Die Jungs haben in der ersten Halbzeit den Ball und Gegner gut laufen lassen und die Ansätze gefallen mir sehr gut," sagte Trainer Christian Wörns. "Zeitweise waren wir zu verspielt und haben uns unnötige Ballverluste erlaubt. Uns fehlt da noch ein bisschen der Killerinstinkt, da haben wir noch einiges an Arbeit vor uns."

Die Besucher im Mestsky stadion in Mikulov sahen zum Ende einer intensiven ersten Halbzeit den entscheidenden Treffer durch Francis Onyeka per Foulelfmeter (39.).