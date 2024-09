4:0 gegen die Türkei: U 18 gewinnt auch zweites Spiel

Die deutschen U 18-Junioren haben auch ihr zweites Spiel beim Vaclav Jezek Cup in Tschechien gewonnen. In Hustopece gelang der Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns gegen die Türkei ein souveränes 4:0 (3:0). Zum Auftakt hatte sich die DFB-Auswahl gegen die USA 1:0 (1:0) durchgesetzt. Zum Abschluss des Turniers geht es am Sonntag (ab 15 Uhr) in Lanzhot gegen die Gastgeber.

"Mit dem Spiel bin ich größtenteils zufrieden. Wir haben in der zweiten Halbzeit viel gewechselt, weil wir ja auch einen Sichtungsauftrag haben", sagte Christian Wörns. "Am Ende haben wir dann ein wenig zu viel zugelassen, das hat mir nicht so gut gefallen."

Der deutsche Nachwuchs erwischte einen Start nach Maß und ging bereits in der siebten Minute durch Taycan Etcibasi von Borussia Dortmund in Führung und legten wenige Minuten später durch Etcibasis Vereinskameraden Nick Cherny nach (10.). Kilian Sauck von Borussia Mönchengladbach erhöhte noch vor der Halbzeit auf 3:0 (45.+1). In der Schlussphase sorgte Francis Onyeka (Bayer Leverkusen) mit seinem zweiten Turniertreffer für den Endstand (77.).