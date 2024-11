U 18-Junioren unterliegen Belgien knapp

Die deutschen U 18-Junioren haben ihr Auftaktspiel beim Lehrgang im spanischen Oliva Nova verloren. Im Rahmen der zweiten Maßnahme der neuen Mannschaft unterlag die Auswahl von DFB-Trainer Christian Wörns mit 0:1 (0:0) gegen Belgien.In einer umkämpften Partie brachte der belgische Kapitän Samuel Nibombe sein Team in der zweiten Halbzeit in Führung (66.). Vor 167 Zuschauern fand die deutsche Mannschaft kein Mittel, um die gut organisierte Defensive der Belgier zu durchbrechen.

"Wir waren in manchen Phasen des Spiels einfach zu fehlerhaft. Im Spielaufbau haben wir einfache Fehler gemacht", so der Cheftrainer der Mannschaft. "Nach einer Standardsituation kassieren wir dann den Gegentreffer. Der Sieg der Belgier war am Ende verdient, sie waren heute die reifere Mannschaft. Jetzt wollen wir die Spieler aufrichten und bis Montag Kräfte sammeln. Die Jungs waren natürlich enttäuscht, denn sie wollten gegen Belgien gewinnen. Aber gegen England heißt es: neues Spiel, neues Glück."

Am Montag, den 18. November 2024 (ab 11 Uhr), bietet das Duell gegen England den U 18-Junioren die Gelegenheit, sich zu steigern und mit einem Erfolgserlebnis zurückzuschlagen.