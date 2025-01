CAMPUS-VERANSTALTUNGEN

Der DFB-Campus als Location für Ihre Veranstaltung!

Der DFB-Campus in Frankfurt am Main ist die Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes. Seit Juni 2022 ist der Campus an der Kennedyallee die Heimat des DFB. Erstmals in seiner mehr als 100-jährigen Verbandsgeschichte betreibt der DFB eine eigene Sportinfrastruktur. Administration, Sport und Wissenschaft befinden sich unter einem Dach. Dadurch wird der DFB-Campus zu einem Ort der Begegnung und des Austausches für die Basis und den Spitzensport.

Zu dem Komplex gehören eine große Fußballhalle, ein Athletenhaus mit 33 Zimmern, eine Futsal- beziehungsweise Mehrzweckhalle sowie drei Naturrasenplätze und weitere Trainingsflächen. Prägendes Element des Gebäudes ist der innere Boulevard, der als großzügiger Kommunikationsraum über alle Etagen die Gebäudeteile miteinander verbindet. Früher war das Fußball-Wissen in Deutschland verteilt in einzelne Silos, heute ist das Wissen gebündelt am DFB-Campus, wo Synergieeffekte in modernen Arbeitswelten entstehen, von denen Spitze und Basis gleichermaßen profitieren.

Gerne möchten wir den Campus auch für Organisationen, Firmen und Interessengruppen aus dem Sport öffnen

Räumlichkeiten unterschiedlichster Größen (von 36 bis 8436 m²) können für Meetings, Kongress und Events angemietet werden.