Start am Pokalfinal-Wochenende: DFB.TV geht auf Sendung

DFB.TV geht auf Sendung. Am heutigen Freitag startet der lineare Pay-TV-Sender des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sein Programm. Los geht es um 15.30 Uhr, wenn DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, in einem kurzen Talk den Anpfiff für den Spartensender geben. Danach rollt an sieben Tagen pro Woche 24 Stunden lang der Ball auf DFB.TV.

Zum Auftakt sendet DFB.TV live aus Berlin. Einen Tag vor dem Endspiel zwischen Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart gibt es alle Informationen zum Finale um den DFB-Pokal der Männer. Unter anderem überträgt DFB.TV die Abschluss-Pressekonferenz, zu der die beiden Trainer Vincent Kompany und Sebastian Hoeneß sowie die beiden Spielführer erwartet werden. Zudem ist DFB.TV bei den Abschlusstrainings im Olympiastadion dabei und liefert neben Eindrücken von den Mannschaften auf dem Platz allerhand Wissenswertes zu beiden Teams und deren Weg ins Finale.

Im Laufe des ersten Sendetages präsentiert DFB.TV auch erstmals sein neues Nachrichtenformat "DFB kompakt". Highlight des ersten Tages wird die Übertragung der "Celebration Party zum DFB-Pokalfinale" ab 20.15 Uhr live aus dem Berliner Hyatt Hotel sein.

Vielfalt des Fußballs sichtbar machen

Es ist der Start, mit dem der Sender vom ersten Tag an sein Versprechen einlösen will, den Fußball in Deutschland in seiner Gesamtheit noch näher zu den Fans zu bringen. Ziel des neuen Angebots ist es, die Vielfalt des deutschen Fußballs sichtbar zu machen. Entsprechend geht es weiter: Der Samstag, 23. Mai 2026, steht im Zeichen des Amateurfußballs. Gleich vier Spiele am "Finaltag der Amateure" werden live auf DFB.TV zu sehen sein: VfR Mannheim gegen SV Waldhof Mannheim (ab 11.30 Uhr), TuS Koblenz gegen SV Eintracht Trier (ab 13.30 Uhr), FSV Zwickau gegen FC Erzgebirge Aue (ab 15.30 Uhr) und zum Abschluss Würzburger Kickers gegen TSV 1860 München (ab 16.30 Uhr). Ab 19 Uhr geht es dann zum DFB-Pokalfinale - zur Liveshow mit Second Screen Watchparty mit Host Robby Hunke und Co-Host Niklas Wilson Sommer.

Am Pfingstsonntag, 24. Mai 2026, kommen vor allem die Frauenfußball-Fans auf ihre Kosten. Alle Zuschauer*innen dürfen sich auf die Premiere der neuen Dokumentation über die Frauen-Nationalmannschaft freuen. Die ersten beiden Folgen von "Der Weg ist das Team" werden ab 19.30 Uhr gesendet. Bereits ab 15 Uhr läuft die Liveübertragung des Länderspiels der U 15-Juniorinnen gegen die USA.

Über verschiedene Plattformen empfangbar

DFB.TV ist ab sofort über verschiedene TV- und Streaming-Plattformen empfangbar. Dazu zählen DAZN, HD+, Sky/WOW, Ocilion, Vodafone und Zattoo. Zusätzlich ist ab sofort die App DFB.TV+ im Apple App-Store und im Google Play Store erhältlich. DFB.TV kostet über die App DFB.TV+ 5,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo. Der erste Tag von DFB.TV wird auch live und kostenlos auf YouTube zu sehen sein.

Kay Dammholz, Director Medienrechte der DFB GmbH & Co. KG und Geschäftsführer von DFB.TV, sagt: "Wir freuen uns sehr auf den Start des Senders. Mit DFB.TV rufen wir eine Plattform ins Leben, auf der wir den deutschen Fußball in all seinen Facetten zeigen wollen. Wir hoffen, damit ein vielfältiges Angebot zu schaffen, das informativ und unterhaltsam ist und das Interesse vieler Fußballfans trifft. Unser spezieller Dank gilt den Plattformen, den DFB-Partnern, unserem Vermarktungspartner Publicis Media sowie unserem Joint-Venture-Partner Sportainment, die allesamt unsere Vision von Beginn an geteilt haben und dieses Projekt mit ihrem Vertrauen und Engagement überhaupt erst möglich machen."

Das Programm am Start-Wochenende

Freitag, 22. Mai 2026

15.30 Uhr: Willkommen DFB.TV

15.45 Uhr: DFB-Pokal: Das Final-Wochenende (live aus dem Olympiastadion)

16.30 Uhr: DFB kompakt

17.15 Uhr: DFB-Pokal: Das Final-Wochenende (live aus dem Olympiastadion)

19.00 Uhr: DFB-Pokal: Die Halbfinals in der Zusammenfassung

20.15 Uhr: Celebration Party zum DFB-Pokalfinale (live aus dem Hyatt Hotel)

Samstag, 23. Mai 2026

11.30 Uhr: Finaltag der Amateure: VfR Mannheim gegen SV Waldhof Mannheim

13.30 Uhr: Finaltag der Amateure: TuS Koblenz gegen SV Eintracht Trier

15.30 Uhr: Finaltag der Amateure: FSV Zwickau gegen FC Erzgebirge Aue

16.30 Uhr: Finaltag der Amateure: Würzburger Kickers gegen TSV 1860 München

18.30 Uhr: Die größten Sensationen im DFB-Pokal

19.00 Uhr: DFB-Pokalfinale: Liveshow mit Second Screen Watchparty mit Host Robby Hunke

Sonntag, 24. Mai 2026

14.00 Uhr: Finaltag der Amateure: Highlightshow

15.00 Uhr: Länderspiel der U 15-Juniorinnen: Deutschland gegen USA

17.00 Uhr: Wiederholung des EM-Endspiels der U 17-Juniorinnen: Deutschland gegen Frankreich

19.30 Uhr: "Der Weg ist das Team" - Doku über die Frauen-Nationalmannschaft, Folge 1 und 2

21.00 Uhr: Finaltag der Amateure: Highlightshow

Weitere Programmhighlights

Montag, 25.5., ab 14.00 Uhr: Deutschland gegen Brasilien (WM 2014)

Montag, 25.5., ab 20.15 Uhr: "Der Weg ist das Team", Folgen 3 und 4 der exklusiven Doku über die deutsche Frauen-Nationalmannschaft

Ab Montag, 25.5. (täglich): Das DFB-Magazin - Vorbereitung auf die WM 2026

Dienstag, 26.5., ab 20.15 Uhr: "Der Weg ist das Team", Folgen 5 und 6

Ab Mittwoch, 27.5. (täglich): Die Pressekonferenz der Männer-Nationalmannschaft (live)

Mittwoch, 27.5., ab 18.00 Uhr: U 19-Junioren: Slowakei gegen Deutschland (live)

Samstag, 30.5., ab 13.00 Uhr: Finale um den DFB-Pokal der Juniorinnen: Carl-Zeiss Jena gegen VfB Stuttgart (live)

Weitere Informationen zu DFB.TV gibt es auf https://www.dfb.de/dfb-tv