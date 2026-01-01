Ziel von DFB.TV+ ist es, die gesamte Vielfalt des deutschen Fußballs auf einer Plattform anzubieten.

DFB.TV begleitet die A Nationalmannschaften durch Trainingslager, Länderspiele und Turniere. Zum Programm gehören Live Übertragungen der Junioren Nationalteams, der 2. Frauen Bundesliga, vom Finaltag der Amateure bis hin zu Futsal, Beach Soccer und dem DFB ePokal. Auch Talentförderung und Trainingsmethoden, wie zum Beispiel die „Trainingsphilosophie Deutschland“ werden beleuchtet.

DFB.TV widmet sich auch dem Schiedsrichterwesen und zeigt aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen. Bereichert wird das Angebot durch Sonderformate wie Pokalauslosungen oder die Verleihung des Julius Hirsch Preises, der Sepp-Herberger-Awards und des „Club 100“, sowie Veranstaltungen auf dem DFB-Campus wie dem DFB-Nachhaltigkeitskongress oder „Der beste Tag“. Abgerundet wird es durch Zusammenfassungen des DFB-Pokals der Männer und Frauen, der 3. Liga, der Google Pixel Frauen Bundesliga und unseren Nationalmannschaften, sowie Rückblicke auf die Geschichte des DFB, große Turniermomente der Nationalmannschaften und legendäre DFB Pokalspiele.