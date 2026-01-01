DFB.TV
Die Heimat des deutschen Fußballs
Was ist DFB.TV?
DFB.TV ist der neue Pay-TV-Sender des Deutschen Fußball-Bunds – die Heimat des deutschen Fußballs im linearen Fernsehen. Der Sender bietet viel Live-Fußball, aber auch Inhalte rund um die Nationalmannschaften, die DFB-Ligen und -Wettbewerbe, den Amateur- und Jugendfußball. Zum Programm gehören Highlight-Shows, Hintergrundformate und ein umfangreiches Archiv legendärer Spiele.
Flankiert wird das Angebot durch die DFB.TV+-App, über die das laufende Programm des linearen Senders sowie zusätzliche On‑Demand‑Inhalte abgerufen werden können.
Das erwartet dich bei DFB.TV
Was läuft auf DFB.TV?
Mit DFB.TV unterstreicht der Verband seinen Anspruch, den Fußball in Deutschland in seiner Gesamtheit noch näher zu den Fans zu bringen. Ziel des Senders ist es, die Vielfalt des deutschen Fußballs sichtbar zu machen. Durch die Bündelung aller nicht (exklusiv) lizenzierten Ligen und Wettbewerbe soll DFB.TV neue Fußball-Inhalte transportieren. Dabei ergänzt DFB.TV die bestehenden TV‑Partnerschaften des Verbands und steht nicht in Konkurrenz zu ihnen.
Das wird DFB-TV bieten:
LIVE
- Länderspiele der U-Nationalmannschaften
- DFB-Pokal der Frauen
- Finaltag der Amateure
- Top-Spiele aus den Amateurligen
- Futsal-Nationalmannschaft und -Bundesliga
- Endrunde um die Deutsche Meisterschaft im Beach Soccer
- Pokal-Auslosungen
- eFootball
- DFB-Sonderevents
NON-LIVE
- Aus dem Archiv: Länderspiele, WM- und EM-Spiele, DFB-Pokal-Klassiker
- Highlight-Shows: z.B. vom DFB-Pokal, aus der 3. Liga oder der Google Pixel Frauen-Bundesliga
- Interviews mit Spieler*innen, Trainer*innen, Manager*innen
MAGAZINE
- „WM-Magazin“: Alle Infos von der Nationalmannschaft beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada
- Hintergrundformate mit Expert*innen„DFB-Kompakt“: Tagesaktuelle Nachrichten aus dem Fußball
SONDERFORMATE
- Sonderformate zu Themen aus dem DFB-Kosmos: z.B. DFB-Punktespiel, Jahr der Schule, Trainings-Philosophie Deutschland
- Training & Service: z.B. Lehr-Videos
Wo wird DFB.TV zu sehen sein?
DFB.TV wird über verschiedene Streaming-Plattformen verfügbar sein. In der Regel ist der Empfang für Abonnenten dieser Plattformen ohne zusätzliche Kosten möglich. Der Sender wird als linearer 24/7-Pay-TV-Kanal in HD ausgestrahlt, ergänzt durch On-Demand-Inhalte (VOD), und von der eigenen DFB.TV+-App begleitet.
Wer setzt DFB.TV um?
DFB.TV wird gemeinsam vom Deutschen Fußball-Bund und der SPORTAINMENT Media Group aus Hamburg umgesetzt. SPORTAINMENT betreibt bereits mehrere Sport‑ und TV‑Angebote, darunter Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital 1+ sowie weitere digitale und lineare Plattformen. Das Unternehmen bringt seine Erfahrung im technischen und redaktionellen Sendebetrieb, in der Verbreitung von TV‑ und Streaming‑Angeboten sowie in der Weiterentwicklung moderner OTT‑Plattformen ein.
Wann geht DFB.TV live?
DFB.TV geht am 22. Mai 2026 um 15:30 Uhr live!
FAQ
DFB.TV+ ist ein digitales Abonnement-Angebot, das Fans Zugang zu DFB.TV bietet.
DFB.TV+ kann auf dem Smart-TV über gängige Streaming-Geräte, auf mobilen Endgeräten oder auf jedem PC genutzt werden.
ABONNEMENT
- Monatsabo – 5,99 € pro Monat
- Automatische Verlängerung, jederzeit kündbar
- Jahresabo – 59,99 € pro Jahr
- Einmalzahlung, automatische Verlängerung
Ziel von DFB.TV+ ist es, die gesamte Vielfalt des deutschen Fußballs auf einer Plattform anzubieten.
DFB.TV begleitet die A Nationalmannschaften durch Trainingslager, Länderspiele und Turniere. Zum Programm gehören Live Übertragungen der Junioren Nationalteams, der 2. Frauen Bundesliga, vom Finaltag der Amateure bis hin zu Futsal, Beach Soccer und dem DFB ePokal. Auch Talentförderung und Trainingsmethoden, wie zum Beispiel die „Trainingsphilosophie Deutschland“ werden beleuchtet.
DFB.TV widmet sich auch dem Schiedsrichterwesen und zeigt aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen. Bereichert wird das Angebot durch Sonderformate wie Pokalauslosungen oder die Verleihung des Julius Hirsch Preises, der Sepp-Herberger-Awards und des „Club 100“, sowie Veranstaltungen auf dem DFB-Campus wie dem DFB-Nachhaltigkeitskongress oder „Der beste Tag“. Abgerundet wird es durch Zusammenfassungen des DFB-Pokals der Männer und Frauen, der 3. Liga, der Google Pixel Frauen Bundesliga und unseren Nationalmannschaften, sowie Rückblicke auf die Geschichte des DFB, große Turniermomente der Nationalmannschaften und legendäre DFB Pokalspiele.
Falls sich die Antwort auf Ihre Fragen nicht in den FAQs befindet, können sie den Support unter support@dfbtvplus.de erreichen.
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Auch bei einem Jahresabonnement gilt: Nach der Kündigung werden keine weiteren Zahlungen mehr fällig, und Ihre letzte Zahlung bleibt die abschließende.
Ihr Zugang zu DFB.TV+ bleibt jedoch bis zum Ende der bereits bezahlten Laufzeit vollständig bestehen.
Wenn Sie Ihr Jahresabonnement am 1. Januar begonnen und am 20. November gekündigt haben, können Sie DFB.TV+ noch bis zum 31. Dezember um Mitternacht nutzen.
Nach Abschluss des ersten Vertragsjahres ist eine monatliche Kündigung möglich. Die bereits geleistete Zahlung wird Ihnen nach der Kündigung anteilig auf Monatsbasis zurückerstattet.