FAQ DFB.TV
Service und Inhalte
DFB.TV+ ist ein digitales Abonnement-Angebot, das Fans Zugang zu DFB.TV bietet.
DFB.TV+ kann auf dem Smart-TV über gängige Streaming-Geräte, auf mobilen Endgeräten oder auf jedem PC genutzt werden.
ABONNEMENT
- Monatsabo – 5,99 € pro Monat
- Automatische Verlängerung, jederzeit kündbar
- Jahresabo – 59,99 € pro Jahr
- Einmalzahlung, automatische Verlängerung
Ziel von DFB.TV+ ist es, die gesamte Vielfalt des deutschen Fußballs auf einer Plattform anzubieten.
DFB.TV begleitet die A Nationalmannschaften durch Trainingslager, Länderspiele und Turniere. Zum Programm gehören Live Übertragungen der Junioren Nationalteams, der 2. Frauen Bundesliga, vom Finaltag der Amateure bis hin zu Futsal, Beach Soccer und dem DFB ePokal. Auch Talentförderung und Trainingsmethoden, wie zum Beispiel die „Trainingsphilosophie Deutschland“ werden beleuchtet.
DFB.TV widmet sich auch dem Schiedsrichterwesen und zeigt aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen. Bereichert wird das Angebot durch Sonderformate wie Pokalauslosungen oder die Verleihung des Julius Hirsch Preises, der Sepp-Herberger-Awards und des „Club 100“, sowie Veranstaltungen auf dem DFB-Campus wie dem DFB-Nachhaltigkeitskongress oder „Der beste Tag“. Abgerundet wird es durch Zusammenfassungen des DFB-Pokals der Männer und Frauen, der 3. Liga, der Google Pixel Frauen Bundesliga und unseren Nationalmannschaften, sowie Rückblicke auf die Geschichte des DFB, große Turniermomente der Nationalmannschaften und legendäre DFB- Pokalspiele.
Falls sich die Antwort auf Ihre Fragen nicht in den FAQs befindet, können sie den Support unter support@dfbtvplus.de erreichen.
Account und Abrechnung
- VISA
- Mastercard
- American Express
- Klarna
- Paypal
- Apple-Pay
- Google-Pay
Wenn eine Zahlung für Ihre DFB.TV+ Mitgliedschaft nicht erfolgreich verarbeitet werden konnte, wurde diese in der Regel von Ihrem Kreditkartenanbieter oder Ihrer Bank abgelehnt.
In diesem Fall bitten wir Sie, Ihre Zahlungsdaten zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Gehen Sie dazu einfach auf www.dfbtvplus.de/account und hinterlegen Sie eine gültige Zahlungsmethode.
Sobald Sie Ihre Daten aktualisiert haben, wird die Zahlung erneut geprüft. Wenn diese von Ihrem Zahlungsanbieter akzeptiert wird, können Sie DFB.TV+ wie gewohnt weiter nutzen.
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben oder Ihr Konto entsperren möchten, können Sie ganz einfach ein neues Passwort vergeben.
Gehen Sie dazu auf die Login-Seite von DFB.TV+ und klicken Sie auf den Link „Passwort oder Benutzername vergessen?“.
Anschließend werden Sie aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse einzugeben. Bitte verwenden Sie die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Registrierung für Ihr DFB.TV+ Konto genutzt haben.
Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link, über den Sie Ihr Passwort zurücksetzen können. Folgen Sie einfach den Anweisungen in der E-Mail, um ein neues Passwort festzulegen.
Besuchen Sie dfbtvplus.de/account und navigieren Sie zum Bereich „Abonnement“. Dort finden Sie die Option „Mitgliedschaft kündigen“.
Kündigung eines monatlichen Abonnements
Wenn Sie Ihr monatliches Abonnement kündigen, werden Ihnen ab dem Zeitpunkt der Kündigung keine weiteren Gebühren berechnet. Ihre zuletzt geleistete Zahlung ist dann die letzte.
Selbstverständlich behalten Sie bis zum Ende des bereits bezahlten Abrechnungszeitraums vollen Zugriff auf alle Inhalte von DFB.TV+.
Kündigung eines Jahresabonnements
Auch bei einem Jahresabonnement gilt: Nach der Kündigung werden keine weiteren Zahlungen mehr fällig, und Ihre letzte Zahlung bleibt die abschließende.
Ihr Zugang zu DFB.TV+ bleibt jedoch bis zum Ende der bereits bezahlten Laufzeit vollständig bestehen.
Wenn Sie Ihr Jahresabonnement am 1. Januar begonnen und am 20. November gekündigt haben, können Sie DFB.TV+ noch bis zum 31. Dezember um Mitternacht nutzen.
Nach Abschluss des ersten Vertragsjahres ist eine monatliche Kündigung möglich. Die bereits geleistete Zahlung wird Ihnen nach der Kündigung anteilig auf Monatsbasis zurückerstattet.
Wichtiger Hinweis:
Alle Abonnements sind grundsätzlich nicht erstattungsfähig, da Ihnen der Zugriff auf die Inhalte unmittelbar nach Abschluss der Mitgliedschaft zur Verfügung steht.
Um Ihre Rechnungen finden sie unter dfbtvplus.de/account im Bereich Zahlungshistorie.
Falls sich die Antwort auf Ihre Fragen nicht in den FAQs befindet, können sie den Support unter support@dfbtvplus.de erreichen.
Geräte
- Desktop (PC & Mac)
- iOS & Android
- Smart TVs via AirPlay/Chromecast
Ihre DFB.TV+ Mitgliedschaft können Sie Inhalte immer nur auf zwei Geräten gleichzeitig streamen.
Es ist zwar möglich, sich parallel auf mehreren Geräten mit Ihrem Konto anzumelden, jedoch können immer nur zwei Videos zur gleichen Zeit abgespielt werden.
Sollten Sie die Meldung erhalten „Sie schauen gerade ein Video auf einem anderen Gerät“, bedeutet das, dass bereits mehr als zwei aktive Streams laufen.
In diesem Fall schließen Sie bitte die Wiedergabe auf einem Gerät und aktualisieren Sie anschließend Ihren Browser bzw. Ihre App, um den Inhalt auf dem gewünschten Gerät zu starten.
Eine der häufigsten Ursachen für Probleme bei der Nutzung von DFB.TV+ ist eine schwache oder instabile Internetverbindung – insbesondere im heimischen WLAN.
Wenn Sie häufiges Laden (Buffering), Lade-Symbole oder starke Qualitätsschwankungen feststellen, können folgende Maßnahmen helfen:
Neustart von Geräten und Netzwerk
- Schließen Sie den Browser bzw. die DFB.TV+ App
- Fahren Sie Ihr Gerät vollständig herunter
- Trennen Sie Ihren WLAN-Router bzw. Ihr Modem für 1–2 Minuten vom Strom
- Schließen Sie den Router wieder an und warten Sie, bis die Verbindung wieder hergestellt ist
- Starten Sie Ihr Gerät neu und öffnen Sie DFB.TV+ erneut
Verbesserung des WLAN-Signals
- Platzieren Sie sich näher am Router oder an einem zentraleren Ort
- Halten Sie den Router möglichst fern von anderen elektronischen Geräten (z. B. Mikrowellen), um Störungen zu vermeiden
- Stellen Sie den Router nicht direkt auf den Boden
Direkte Verbindung zum Modem (LAN-Verbindung)
- Schließen Sie den Browser bzw. die App
- Fahren Sie Ihr Gerät vollständig herunter
- Trennen Sie das Modem für 1–2 Minuten vom Strom
- Schließen Sie es wieder an
- Verbinden Sie Ihr Gerät per Ethernet-Kabel direkt mit dem Modem
- Starten Sie Ihr Gerät neu und öffnen Sie DFB.TV+ erneut
Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetanbieter.
Wenn beim Abspielen eines Live-Events ein dauerhaftes Ladesymbol oder eine Fehlermeldung im Videoplayer erscheint, kann dies häufig durch einfache Maßnahmen behoben werden:
- Melden Sie sich von DFB.TV+ ab
- Löschen Sie den Cache Ihres Browsers
- Starten Sie den Browser neu und melden Sie sich erneut an
Falls Sie unsicher sind, wie Sie den Cache löschen können, finden Sie Anleitungen für die gängigsten Browser hier:
Sollten Probleme bei der Nutzung der iOS-App auftreten, empfehlen wir folgende Schritte:
- Löschen Sie die DFB.TV+ App von Ihrem Gerät
- Starten Sie Ihr Gerät neu (aus- und wieder einschalten)
- Installieren Sie die App erneut
Sollten weiterhin Probleme bestehen:
- Prüfen Sie, ob Updates für Ihr iOS verfügbar sind und installieren Sie diese
- Testen Sie die Nutzung über ein anderes WLAN oder eine alternative Netzwerkverbindung
Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen iPhone Support-Seite oder der offiziellen iPad Support-Seite.
Bei Problemen mit der Android-App gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Entfernen Sie die DFB.TV+ App von Ihrem Gerät
- Starten Sie Ihr Gerät neu
- Installieren Sie die App erneut
Zusätzlich empfehlen wir:
- Installieren Sie verfügbare Software-Updates
- Testen Sie eine andere Netzwerkverbindung (z. B. ein anderes WLAN)
Streaming und technische Voraussetzungen
Für die Nutzung von DFB.TV+ benötigen Sie eine Breitband-Internetverbindung (DSL/Kabel oder schneller) mit mindestens 750 kbps.
Für die bestmögliche Videoqualität empfehlen wir eine Verbindung mit mindestens 5,0 Mbps sowie ein Gerät, das die folgenden Anforderungen erfüllt.
- Prozessor: Pentium III mit 1 GHz oder vergleichbarer AMD-Prozessor
- Arbeitsspeicher: mindestens 512 MB
- Betriebssystem: Windows 7, XP, Vista oder Media Center Edition
- Browser: Internet Explorer (ab Service Pack 2) oder Firefox (ab Version 1.5)
- Flash Player: Version 10.1 oder höher
- Bildschirmauflösung: mindestens 1024 × 768
- Prozessor: PowerPC G3 mit 600 MHz oder vergleichbar
- Arbeitsspeicher: mindestens 512 MB
- Betriebssystem: Mac OS X 10.4 oder höher
- Browser: Firefox ab Version 1.5
- Flash Player: Version 10.1 oder höher
- Bildschirmauflösung: mindestens 1024 × 768
DFB.TV+ ist mit folgenden Browsern kompatibel:
- Chrome
- Firefox
- Safari
- Microsoft Edge
- Android: Version 4.3 oder höher
- iOS: Version 9 oder höher
Für eine stabile Nutzung von DFB.TV+ ist eine Breitbandverbindung mit mindestens 750 kbps erforderlich.
Für optimale Qualität empfehlen wir mindestens 5,0 Mbps.
Sie können Ihre Internetgeschwindigkeit mit einem kostenlosen Online-Tool testen.
Achten Sie darauf, dass während der Nutzung von DFB.TV+ keine parallelen Downloads (z. B. Filme, Spiele oder Musik) stattfinden, da diese Bandbreite beanspruchen und die Streaming-Qualität beeinträchtigen können.
Bitte beachten Sie außerdem:
In geschlossenen Netzwerken (z. B. Universitäten, Hotels, Unternehmen oder Krankenhäusern) kann es durch Einschränkungen bestimmter Ports zu Problemen beim Streaming kommen.
Auch bei einer grundsätzlich schnellen Internetverbindung kann es zu temporären Engpässen kommen, die das Streaming verlangsamen oder unterbrechen.
Diese Probleme sind häufig nur vorübergehend.
Sollten sie jedoch regelmäßig auftreten, empfehlen wir, Ihren Internetanbieter zu kontaktieren. Oft lassen sich solche Probleme kurzfristig beheben.
Wenn ein Stream lange lädt, häufig unterbrochen wird oder eine geringe Qualität aufweist, kann das verschiedene Ursachen haben:
DFB.TV+ funktioniert am besten über stabile WLAN- oder 4G-Verbindungen.
Da die Plattform die Videoqualität automatisch an Ihre verfügbare Bandbreite anpasst, kann eine langsame Verbindung zu einer reduzierten Bildqualität führen.
Wenn Sie vermuten, dass Ihre Verbindung langsamer ist als erwartet, wenden Sie sich bitte an Ihren Internet- oder Mobilfunkanbieter.
Wenn die Auslastung Ihres Prozessors bei etwa 75 % oder höher liegt, kann dies zu ruckelnden oder verzögerten Video-Wiedergaben führen.
So prüfen Sie die CPU-Auslastung:
- Windows:
Drücken Sie gleichzeitig Strg + Alt + Entf und öffnen Sie den Task-Manager → Reiter „Leistung“
- Mac:
Öffnen Sie die App „Aktivitätsanzeige“ → Reiter „CPU“
Wenn die Auslastung hoch ist:
- Schließen Sie nicht benötigte Programme
- Prüfen Sie die Auslastung während der Wiedergabe
- Windows:
- Starten Sie Browser, Gerät und WLAN neu
- Schließen Sie die DFB.TV+ App bzw. den Browser
- Trennen Sie Router/Modem kurz vom Strom
- Verbessern Sie die WLAN-Verbindung oder nutzen Sie eine LAN-Verbindung
Bei Problemen mit Live-Inhalten:
- Abmelden
- Browser-Cache löschen
- Browser neu starten
Unterstützte Browser:
- Chrome
- Firefox
- Microsoft Edge
- Safari