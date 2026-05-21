Vor dem DFB-Pokalfinale der Männer zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am Samstag (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) im Berliner Olympiastadion lädt die Gedächtniskirche Berlin auch in diesem Jahr zum traditionellen Ökumenischen Gottesdienst ein. Die Andacht findet am Samstag (ab 12 Uhr) in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt. Mitwirken werden unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bischof Dr. Stefan Oster, Präses Dr. Thorsten Latzel sowie Pfarrerin Kathrin Oxen von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird gemeinsam mit Claudio Offenberg von Makkabi Deutschland aus Psalm 104 lesen und zudem eine Fürbitte halten. Neben Vertreter*innen aus Kirche und Sport wirken auch Fans beider Finalisten, Volunteers sowie Vertreter von Polizei und Religionsgemeinschaften am Gottesdienst mit. Die Kollekte des Gottesdienstes kommt sozialen Projekten der Finalisten FC Bayern und VfB zugute.

Wie in den vergangenen Jahren sind Fußballfans sowie Gäste aus Sport, Politik und Gesellschaft eingeladen, gemeinsam innezuhalten und sich auf das Pokalfinale einzustimmen. Der Gottesdienst soll ein Zeichen für Gemeinschaft, Fairness, Frieden und einen respektvollen Umgang miteinander setzen - auf und neben dem Platz