Seit der Saison 1986/87 wird der DFB-Pokal der Junioren ausgespielt. Rekordsieger ist der SC Freiburg, der die Trophäe bisher sechs Mal entgegennehmen durfte.

Das Pokalfinale der Junioren ist der kleine Bruder des DFB-Pokalfinales in Berlin. Daher wird es in zeitlicher und räumlicher Nähe zum großen Endspiel im Olympiastadion ausgetragen. Seit der Saison 2018/19 findet das Finale um den DFB-Pokal der Junioren im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion statt. Zuvor spielten die A-Junioren auch schon im Stadion am Wurfplatz in unmittelbarer Nähe des Olympiastadions.

Die siegreiche Junioren-Mannschaft bekommt den Pokal im Rahmenprogramm des DFB-Pokalfinales vor 75.000 Zuschauer*innen im Olympiastadion überreicht.