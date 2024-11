Informationen

An den Spielen der 1. Runde nehmen ab der Spielzeit 2025/2026 64 Mannschaften teil. Sportlich qualifiziert sind:

die A-Junioren-Verbandspokalsieger des abgelaufenen Spieljahrs der 21 Landesverbände des DFB; der Sieger des DFB-Pokals Junioren des abgelaufenen Spieljahrs; die 24 Mannschaften der Hauptrunde Liga A der U19 DFB-Nachwuchsliga des abgelaufenen Spieljahrs; die 18 besten Mannschaften der Hauptrunde Liga B der U 19 DFB-Nachwuchsliga des abgelaufenen Spieljahrs. Dies sind in der Regel die Erst- und Zweitplatzierten der jeweiligen Gruppe mit den meisten erzielten Punkten. Ergänzend kann der/die beste(n) Drittplatzierte/n herangezogen werden.

Erfüllt ein Verbandspokalsieger ebenfalls eine Voraussetzung gemäß b) — d), so tritt an seine Stelle die nächstplatzierte und teilnahmeberechtigte Mannschaft im Pokalwettbewerb des Landesverbands. Ist die nächstplatzierte und teilnahmeberechtigte Mannschaft im Pokalwettbewerb des Landesverbands ebenfalls bereits gemäß b) — d) qualifiziert, so meldet der Landesverband nach eigenem Ermessen eine teilnahmeberechtigte Mannschaft, die nicht bereits gemäß b) — d) qualifiziert ist.

Erfüllt der Sieger des DFB-Pokals Junioren der abgelaufenen Spielzeit ebenfalls die Voraussetzung gemäß c) — d), so tritt an seine Stelle die nächstplatzierte und teilnahmeberechtigte Mannschaft des abgelaufenen Spieljahrs der Hauptrunde Liga B, die noch nicht für den DFB-Pokal Junioren qualifiziert ist. Die Ermittlung erfolgt gemäß d).

Spielgemeinschaften sind nicht zugelassen.