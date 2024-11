Bisher wurde die A- und B-Junioren-Bundesliga in jeweils drei Staffeln eingeteilt. Dieses Staffelsystem wurde mit Beginn der Saison 2024/2025 von der U 19 und U 17 DFB-Nachwuchsliga abgelöst. Dabei gibt es zwei Phasen: In der ersten Saisonhälfte wird in einer regionalen Vorrunde gespielt. In dieser qualifizieren sich die Mannschaften für die Hauptrunde, die in der zweiten Saisonhälfte überregional ausgespielt wird und in eine Liga A und B aufgeteilt ist. Unter den für Liga A qualifizierten Teams wird am Ende der Saison der Deutsche Meister ermittelt.

In der U 19 und U 17 DFB-Nachwuchsliga spielen Bundesligisten und Amateurvereine von Beginn an in einer Liga. Alle Vereine mit einem Leistungszentrum (LZ) sind sportlich dauerhaft für die DFB-Nachwuchsliga qualifiziert. Die Anzahl der teilnehmenden Teams ist nicht gedeckelt und kann pro Saison variieren. Während der Saison ist die DFB-Nachwuchsliga durchlässig. Die besten Mannschaften (bis zu elf) aus den zweithöchsten Spielklassen steigen nach der ersten Saisonhälfte direkt in Liga B der Hauptrunde auf. Diese Vereine ohne Leistungszentrum werden damit für ihre Leistungen in der Vorrunde belohnt und erhalten unmittelbar sportliche Vergleichsmöglichkeiten auf höherem Niveau.