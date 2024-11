Junioren-Pokal: Freiburg, Wolfsburg und KSC im Halbfinale

Rekordsieger SC Freiburg nimmt im DFB-Pokal der Junioren einmal mehr Kurs auf den nächsten Triumph. Der Nachwuchs der Breisgauer, der sich in der Vorsaison im Endspiel erst in der Verlängerung gegen die TSG Hoffenheim geschlagen geben musste und den siebten Pokalerfolg verpasste, setzte sich in der Runde der letzten Acht beim FC Ingolstadt knapp mit 1:0 (0:0) durch und machte den Sprung ins Halbfinale perfekt. Marius Klein gelang kurz nach der Halbzeitpause der einzige Treffer der Partie (49.).

Den dritten Halbfinaleinzug nacheinander verpasst hat dagegen die U 19 des FC Schalke 04, die Königsblauen unterlagen gegen den VfL Wolfsburg deutlich mit 0:3 (0:1). Für den Junioren-Pokalfinalisten von 2007, der erstmals seit zehn Jahren wieder zu den besten vier Pokalmannschaften zählt, trafen Eryk Grzywacz (28.), Alexander Leon Georgiadi (61.) und Jan Bürger (83.).

Karlsruhe schlägt Union

Möglicher Halbfinalgegner der Niedersachsen ist der Karlsruher SC. Die Badener, die ebenso wie Wolfsburg ihre Vorrundengruppe der U 19-Nachwuchsliga anführen, setzten sich mit 2:1 (2:0) gegen den 1. FC Union Berlin durch. Nach zwei frühen Treffern Kemal Cirpan (6.) und Niklas Behr (17.) machte es Mekhi Anthony Gray (76.) gegen den zweimaligen Pokalfinalisten noch einmal spannend.

Die Viertelfinalspiele werden am Sonntag (ab 11 Uhr) mit dem Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen abgeschlossen.