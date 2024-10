Ein Spiel auf Augenhöhe im DFB-Pokal der Junioren hat der 1. FC Union Berlin heute mit 3:1 (1:0) beim 1. FC Köln gewonnen. Nachdem die Berliner in der ersten Halbzeit durch den Treffer von Levis Asanji (34.) in Führung gegangen waren, schlug die U 19 der Domstädter zu Beginn der zweiten Halbzeit zurück. Nach einem gekonnten Solo traf Alessandro Puzzo vor 720 Zuschauern zum Ausgleich (50.). In der 67. Minute brachte Oluwaseun Ogbemudia die Gäste nach einer präzisen Ecke wieder in Führung, ehe Mekhi Gray mit einem Kopfball den Deckel draufmachte (86.).

Die Hauptstädter sicherten sich damit das letzte Viertelfinalticket. Bereits am Samstag wurden die ersten sieben Partien ausgetragen. Titelverteidiger TSG Hoffenheim unterlag dabei Borussia Mönchengladbach mit 0:1 (0:1).